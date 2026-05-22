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中職／黃暐傑調整狀況「較特別」 葉君璋直言就差自信心

中央社／ 台北22日電
中職味全龍隊投手黃暐傑。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊投手黃暐傑。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊投手黃暐傑下二軍往先發調整，總教練葉君璋表示「他比較特別」，直言「教練對他有信心，但他自己沒有信心」，現在就等黃暐傑自己覺得調整好。

黃暐傑今年開季牛棚定位，目前為止一軍6場後援出賽，總計投5.1局失掉6分（3分責失分），沒有勝敗成績，防禦率5.06。

黃暐傑前一場在一軍出賽為4月26日，4月29日下二軍，預計往先發調整，目前為止本季二軍3場先發出賽，最快球速154公里；前一場為5月20日二軍先發對樂天桃猿隊，投4局無失分，最快球速151公里、無關勝敗。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪，被問起黃暐傑的狀況，一開始表示「他比較特別」，笑說教練團其實對他有信心，但黃暐傑對自己沒有信心；教練團覺得黃暐傑調整好了，但他會一直說：「還在調整、還沒有調整好。」只能等他自認調整好了。

黃暐傑 葉君璋 味全龍

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