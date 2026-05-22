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中職／何品室融降二軍後長打連發 曾總：擊球紮實度穩定就上來

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊何品室融。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊何品室融。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊20歲新秀何品室融今年開季起在一軍出賽24場，但進入5月後手感急凍，在18日被降二軍調整，這兩天他在二軍長打連發，猿隊總教練曾豪駒也有看到，「如果他的擊球紮實度慢慢穩定，就可以馬上讓他上來。」

何品室融今年開季首度從一軍出賽，悶了17打席後才敲出本季首安，之後狀況逐漸加溫，4月底打擊率達2成59，但進入5月後一安難求，本周被降二軍調整。

曾豪駒表示：「他這陣子在一軍打，狀況有點掉下來，狀況不好時一定會有比較多想法、負面想法會比較多，所讓他下去整理一下，把這段時間在一軍好的狀況，或是該準備的東西再重新整理一次。」

何品室融下二軍後，20日首戰代打敲安，之後連兩天對上富邦悍將隊二軍都有雙安表現，昨天敲出二壘打、打下3分打點，今天則是首打席對陳鐿中轟陽春砲，之後再敲二壘打。目前他在二軍3場出賽，11打數敲5支安打，包括3支長打，打下7分打點。

曾豪駒也有看到何品室融在二軍的好表現，他提到：「年輕選手在一軍，如果比較長時間沒有出賽，先到二軍去比賽，再上來的時候，會比較快進入狀況。」

曾總也提到，何品室融在一軍打到後來，擊球內容的紮實度確實沒有那麼好，因此讓他下去調整，「接下來會看他的整體狀況，如果擊球紮實度慢慢穩定，就可以馬上讓他上來。」

中職 曾豪駒

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