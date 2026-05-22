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亞運棒球／名古屋亞運棒球培訓24人名單 大學投手雷皓博入選

中央社／ 台北22日電

2026年名古屋亞運棒球項目代表隊由總教練湯登凱領軍，培訓隊經過6場藍白賽，今天賽後篩選出24人名單，唯一入選的大學球員為雷皓博。

備戰名古屋亞運，棒球項目代表隊在春季聯賽後選出40人培訓名單，安排6場藍白對抗賽，今天第6戰藍隊高育瑋單場3安3打點好表現，白隊邱郡開轟，單場2安2打點，藍隊終場以8比5搶勝，勝投為王政浩

經過6場藍白對抗賽後篩選出24人名單，投手總計有10人，包括王政浩、林佾葳、黃柏儒、林志穎（以上合作金庫），游宗儒（列特博生技）、洪澧濛（台壽霸龍），郭定泓、郭子銓、王宇傑（以上台灣電力）及國立體大投手雷皓博。

捕手3人為吳松勳（合庫）、蔡岱霖（全越）、蔡瑋泰（台南市）；內野手6人為李亦崴、高育瑋（以上合庫），陳敏賜、林雨力（以上台壽霸龍），陳聖賢、鄭俊瑋（以上台電）；外野手5人為楊振裕、陳孝允、陳致語（以上合庫），黃柏叡（台電）和潘俊宇（台壽霸龍）。

第2階段集訓預計於24日展開，接下來培訓隊將參加哈連盃以及捷克棒球週，及後續四國棒球菁英對抗賽，備戰名古屋亞運。

名古屋 林志穎 王政浩

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