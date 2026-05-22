中職／游竣宥找球速下滑原因 「藏球」特色盼放大優勢

中信兄弟22歲左投游竣宥一軍初先發無關勝敗，今年球速稍微下滑，游竣宥找原因，嘗試降體重調整，自知非速球派投手，總教練平野惠一也曾分析，出手有「藏球」特色、盼放大優勢。

中職中信兄弟隊左投游竣宥去年球季一軍有1場後援出賽紀錄，20日上到一軍，完成中職一軍初先發，投4局挨1轟，失掉4分、無關勝敗，游竣宥自評有做得好的地方，也有需要修正的部分，至於接下來是否繼續擔任先發投手，教練團告知要視洋投黎克（NickNelson）狀況而定。

游竣宥去年二軍賽季先發、後援兩頭跑，整季15場先發4場後援，他坦言一開始會有些不適應，不知道該怎麼調整，今年心態上不一樣，目前二軍3場先發3場後援，無論先發、後援定位，希望每個位置上都可以投出好的表現，只要能有好的表現，都是成為機會、希望好好把握。

至於球速下滑的問題，游竣宥表示，去年季後除了教練團計畫完全休息的2週外，秋訓從第一天就開始訓練，剛開始覺得感覺不錯，後來開始覺得身體有點沉重，球速的下滑應該與身體的沉重感有關。

游竣宥思考找原因，因為身高不突出，本來希望可以吃壯一點，秋訓時計畫性增重，想從73公斤增重到82公斤，但因此影響到球速，也意識到增重可能不一定適合每個人，近兩週降體重，把體重維持在76、77公斤左右，身體感覺有變得比較好。

但游竣宥也提到，一直以來都知道不是速球型的投手，但要想辦法放大優勢，總教練平野惠一也曾提醒，從打者視角看，他投球出手會有點藏球的感覺，即便球不快也不要覺得丟進去就一定會被打，對決打者還是要積極進攻好球帶。