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中職／戴培峰連9場先發蹲捕 光總：他還年輕ok的

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
富邦悍將隊捕手戴培峰。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊捕手戴培峰。記者葉姵妤／攝影

富邦悍將隊捕手戴培峰近期連續9場先發蹲捕，開季至今35場比賽出賽32場，連兩周沒出賽的隊友豊暐都關心他「你累了嗎？」對此悍將隊總教練後藤光尊表示，戴培峰還年輕，「他沒上場的話才會比較擔心。」

悍將隊今天在桃園棒球場對戰樂天桃猿隊，戴培峰繼續擔任先發捕手、打第7棒，是他本季第32場出賽，且自本月10日起，連續9場比賽先發蹲捕，且過去8場有7戰蹲滿全場。

對於這樣的安排，後藤光尊指出：「目前球隊捕手只剩下兩個人（戴培峰、豊暐），現在培峰的狀況不斷在成長，所以趁這個時間讓他多吸收一些東西。」後藤光尊也提到，今年戴培峰從捕手教練的山哲也身上學到很多，希望他能好好活用這些經驗。

而讓戴培峰連續蹲捕，後藤光尊不擔心他的體能負荷，「他ok的，他還年輕，還沒有到需要換的年紀，反而是他沒有上場的話才會比較擔心。」

戴培峰 中職 豊暐

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