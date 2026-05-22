中職／黎克等報告評估歸隊所需時間 菲力士持續出賽準備

中職中信兄弟隊洋投黎克原訂本週回到一軍先發，但因為手肘不適安排檢查，投手教練王建民表示，還要看報告狀況會較明朗，將視評估歸隊所需時間而定，另一名洋投菲力士持續安排出賽備戰。

兄弟隊洋投黎克（Nick Nelson）3日下二軍調整，原訂20日要回到一軍先發，但突然有狀況，手肘有點不舒服、安排檢查，改由本土左投游竣宥先發。

王建民今天賽前受訪表示，黎克的報告球隊也還在等，今天稍晚應該就會出爐，剛開始初步的評估是要休息2週不能丟球，包含休息、調整到好，差不多要1個月。

兄弟二軍還有4月底找來的洋投菲力士（FelixPena），目前本季二軍有4場出賽紀錄。王建民表示，菲力士在二軍都有持續安排出賽，下一場出賽預計是27日。

至於是否會有洋投異動，王建民表示，要看黎克最終的報告評估需要時間的長短而定，如果需要比較長的時間，公司可能就需要再討論。

被問起找來菲力士的時間點，黎克是否就已經出現狀況，王建民表示，當時黎克沒有什麼問題，只是希望讓先發洋投戰力更穩定一點，當時德保拉（Jose DePaula）的狀況也還不明朗，但目前看起來德保拉回到一軍近幾場表現都不錯。