快訊

鐵軌排石頭當好玩？台鐵區間車台中海線撞上受阻 涉案未成年學生下場慘了

温嵐仍在加護病房 經紀人親曝「最新病況」9字惹心酸

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／黎克等報告評估歸隊所需時間 菲力士持續出賽準備

中央社／ 台北22日電

中職中信兄弟隊洋投黎克原訂本週回到一軍先發，但因為手肘不適安排檢查，投手教練王建民表示，還要看報告狀況會較明朗，將視評估歸隊所需時間而定，另一名洋投菲力士持續安排出賽備戰。

兄弟隊洋投黎克（Nick Nelson）3日下二軍調整，原訂20日要回到一軍先發，但突然有狀況，手肘有點不舒服、安排檢查，改由本土左投游竣宥先發。

王建民今天賽前受訪表示，黎克的報告球隊也還在等，今天稍晚應該就會出爐，剛開始初步的評估是要休息2週不能丟球，包含休息、調整到好，差不多要1個月。

兄弟二軍還有4月底找來的洋投菲力士（FelixPena），目前本季二軍有4場出賽紀錄。王建民表示，菲力士在二軍都有持續安排出賽，下一場出賽預計是27日。

至於是否會有洋投異動，王建民表示，要看黎克最終的報告評估需要時間的長短而定，如果需要比較長的時間，公司可能就需要再討論。

被問起找來菲力士的時間點，黎克是否就已經出現狀況，王建民表示，當時黎克沒有什麼問題，只是希望讓先發洋投戰力更穩定一點，當時德保拉（Jose DePaula）的狀況也還不明朗，但目前看起來德保拉回到一軍近幾場表現都不錯。

王建民 中信兄弟 中職

延伸閱讀

中職／黎克手肘不適讓游竣宥迎生涯初先發 王建民：他滿有鬥志

中職／兄弟游竣宥初先發無關勝敗 自信球種更多可能會不同

日職／送金手套主戰捕手去軟銀 橫濱補先發兼賭大物新秀？

中職／透過內部競爭壯大富邦悍將 林威助秀漂亮一手

相關新聞

日職／徐若熙二軍9局10K完封秀 總教練透露可能更快回一軍

日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙今天在二軍締造9局完投完封，總教練小久保裕紀透露，重返一軍的時間點可能提前

中職／徐若熙日職二軍10K完封勝 葉君璋：應該要有的樣子

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天二軍先發好投，9局完封勝飆出10次三振；前東家味全龍隊總教練葉君璋直言「合理」，代表有找到...

中職／何品室融降二軍後長打連發 曾總：擊球紮實度穩定就上來

樂天桃猿隊20歲新秀何品室融今年開季起在一軍出賽24場，但進入5月後手感急凍，在18日被降二軍調整，這兩天他在二軍長打連發，猿隊總教練曾豪駒也有看到，「如果他的擊球紮實度慢慢穩定，就可以馬上讓他上來。」

中職／游竣宥找球速下滑原因 「藏球」特色盼放大優勢

中信兄弟22歲左投游竣宥一軍初先發無關勝敗，今年球速稍微下滑，游竣宥找原因，嘗試降體重調整，自知非速球派投手，總教練平野...

中職／戴培峰連9場先發蹲捕 光總：他還年輕ok的

富邦悍將隊捕手戴培峰近期連續9場先發蹲捕，開季至今35場比賽出賽32場，連兩周沒出賽的隊友豊暐都關心他「你累了嗎？」對此悍將隊總教練後藤光尊表示，戴培峰還年輕，「他沒上場的話才會比較擔心。」

中職／兄弟游竣宥初先發無關勝敗 自信球種更多可能會不同

中信兄弟左投游竣宥20日一軍初先發，投手教練王建民提醒，狀況好的球種更多可能有不同過程，總教練平野惠一也提到，使用球種稍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。