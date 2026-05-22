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中職／兄弟游竣宥初先發無關勝敗 自信球種更多可能會不同

中央社／ 台北22日電
中信兄弟左投游竣宥20日一軍初先發無關勝敗，自評有好的地方，也有可以再修正的部分。。圖／中信兄弟提供
中信兄弟左投游竣宥20日一軍初先發無關勝敗，自評有好的地方，也有可以再修正的部分。。圖／中信兄弟提供

中信兄弟左投游竣宥20日一軍初先發，投手教練王建民提醒，狀況好的球種更多可能有不同過程，總教練平野惠一也提到，使用球種稍嫌單調，可能是對其他球種沒自信、盼繼續努力。

中職中信兄弟隊原訂20日要讓洋投黎克（NickNelson）回到一軍先發，但黎克手肘不適，改由左投游竣宥中職一軍初先發，游竣宥對樂天桃猿隊先發投4局挨1轟，總計失掉4分責失分、無關勝敗。

游竣宥表示，接到一軍先發任務時，沒有預想要投出什麼樣的表現，做好可以控制的東西，讓結果自然呈現，自評首場一軍先發有好的地方，也有可以再修正的部分。

好的地方是從沒什麼觀眾的二軍，到觀眾多的一軍環境出賽，沒有受到太多影響，狀況不好的時候，也不至於讓局面擴大到無法追分，需要再修正的部分，是沒有把握當天狀況好的部分。

至於被李勛傑打出的全壘打，游竣宥表示，球有高起來，但當下的局面已經把最好的球種拿出來，被打就只能再練。

游竣宥透露，退場後投手教練王建民有提醒，如果狀況好的球種可以更多，可能會有不一樣的過程，20日的比賽丟起來比較無法這麼隨心所欲。

總教練平野惠一也評價，游竣宥首場一軍先發可惜沒有留下好的結果，但很多投手開局容易不穩，游竣宥開局就很穩定是好的地方，使用的球種比較單調，可能是對其他球種稍微沒有自信，希望繼續努力。

中信 中信兄弟 平野惠一

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