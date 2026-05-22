中職／徐若熙日職二軍10K完封勝 葉君璋：應該要有的樣子

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天二軍先發好投，9局完封勝飆出10次三振；前東家味全龍隊總教練葉君璋直言「合理」，代表有找到覺得對的事，日職二軍打者有一定實力、不會差太多。

投手徐若熙下二軍調整，前一場出賽為15日二軍先發投5局失2分、無關勝敗；今天再度二軍先發登板，對廣島鯉魚隊用87球完投9局，僅被敲出2支安打，投出10次三振、無失分，投到8局最快球速還飆出154公里，完封拿下勝投。

徐若熙前東家中職味全龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示：「合理」；這就是徐若熙應該有的樣子，提到前一場看徐若熙二軍出賽轉播，狀況還是沒有很好，今天沒有看到影像，但從數據上看起來發揮好的水準。

葉君璋表示，徐若熙今天可以在日職二軍投出這樣不錯表現，代表找到某些覺得對的事情，調整應該不會差太多，而且日本二軍打者也都具備一定實力、不會落差太大。