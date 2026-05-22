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日職／徐若熙二軍飆9局無四死球完封勝 賞10K最快154公里

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙今天先發出戰廣島隊二軍，找回超強壓制力，以87球投出9局無四死球完封勝。中央社 中央通訊社
徐若熙今天先發出戰廣島隊二軍，找回超強壓制力，以87球投出9局無四死球完封勝。中央社 中央通訊社

日職福岡軟銀隊台灣投手徐若熙持續在二軍調整，今天先發出戰廣島隊二軍，找回超強壓制力，以87球投出9局無四死球完封勝，僅面對28名打者，讓對手敲出2支安打，飆出10次三振，最快球速達154公里，為回歸一軍做好準備。

徐若熙今年旅日發展，開季連兩戰繳出優質先發，但之後連兩場先發都大失血，在一軍出賽4場，防禦率達7.23，在5月5日被降二軍調整，15日出戰歐力士二軍，主投5局用83球，被敲3支安打，投出3次保送，送出2次三振，失2分。

徐若熙今天再次在二軍登板，完全壓制廣島二軍打線，開賽起連續解決6名打者，直到3局下被首名打者仲田侑仁敲出安打，但隨即製造雙殺再投出3振，依舊讓對手3上3下。投到第4局2出局後被林晃汰敲出二壘打，隨後先製造飛球化解危機，之後就一路投完9局，沒再讓對手踏上壘包。

徐若熙僅用87球，飆出9局完封勝，全場面對28名打者，只讓對手靠2支安打踏上壘包，沒有投出保送，送出10次三振，在8局下飆出此戰最快球速154公里，投到9局下還有150公里，讓廣島隊打者一籌莫展，最終軟銀隊二軍也以2：0勝出。

徐若熙 日職 福岡

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