全障運／手語直播實踐運動無礙 「服務型賽會」選手開心分享

115年全國身心障礙國民運動會以「服務型賽會」為核心，從場館到服務、從競技到生活，全面打造友善共融的運動環境。其中賽會首次全部競賽種類都有直播，總計超過200小時現場實況，並頭一回為聽障賽項提供手語播報服務，搭配專業主播與賽事講評，提升觀賽臨場感打造真正無障礙的觀賽體驗。

「主要針對比賽一些細節，需要做功課，像因為平常我們不見得會遇到射擊運動，就要去先了解比賽規則，然後去看過往的比賽影片，像這次來之前就先看114年全國運動會的比賽直播，去準備做功課，了解整個賽事大概狀況。」手譯員吳雅琴表示，國內過去愛爾達體育台，在杭州亞帕運和巴黎帕運，提供手語播報服務，有過那幾次經驗，這次協助新北市全障運，比較不會手忙腳亂。

新北市體育局與社會局攜手合作，為本屆全障運聽障項目提供手語播報服務，甚至從提前賽開始製播。大會主播李秉晉指出手語翻譯老師都非常專業，除了賽前自行準備，在正式開播前也都會跟主播與賽評討論，確認當天決賽的一些最新進度，以及主播賽評之間，會特別提到哪些話題，先在心裡打好草稿，屆時可以順利播報。

賽事直播時，主播與賽評一搭一唱，提供現場狀況與專業講解，補足觀眾細節看點，而手譯員主要以賽評解說內容來進行播報，但為了保持專注力，現場一組輪替，確保翻譯品質。「因為人的注意力會下降，翻譯它在語言轉換在高速運作，所以如果你一直站在台上的話，那個注意力會下來，只要一下來就可能會漏掉重要的訊息，沒有辦法轉譯出去。」吳雅琴表示，大概20分鐘左右會找個空檔，與搭檔簡麗純輪替，保持手譯員的注意力，維持翻譯水準。

吳雅琴認為這項服務，確實帶給聽障選手更專業的內容，「我們剛剛結束工作，現場選手很開心跟我們分享，他有看賽事直播，去了解賽評講的內容，不只關注比賽歷程，而是想知道賽評怎麼評論比賽，有選手即時反映一些意見，給我們很棒的反饋。」

但手譯員必須取得「手語翻譯」乙級證照，才可以執行專業領域的雙向翻譯，由於乙級證照通過率相當低，不到15%，全台目前還不到100位專業手譯員，而台灣聽障人口根據衛福部統計，近年已攀升至約13萬人。新北市體育局表示，為此次賽會轉播費盡心思，期望盡可能帶給聽障朋友，最優質的服務。

「手語技巧包含了它的方位性，它的位置，它是一個立體的空間概念，我覺得它比較不是一個線性。」簡麗純表示手語翻譯乙級證照錄取低，真的很不容易。

吳雅琴認為手譯員的現場跟運動員賽場狀況很相似，「平常練習技巧努力增加，然後教練或老師也指導，我們就努力學，但真的到賽場的時候，專注度、有沒有睡好、你的身心有沒有平穩，都是很關鍵的因素，可能一個翻錯瞬間也會影響到我們的心情。所以就算平常練習很厲害，但到了賽場可能受到影響，沒法穩定發揮，我們翻譯現場也是會，在賽場上身心的平穩，在翻譯現場身心平穩都很重要。」