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全障運／手語直播實踐運動無礙 「服務型賽會」選手開心分享

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北市體育局與社會局合作為本屆全障運聽障項目提供手語播報服務。圖／全障運提供
新北市體育局與社會局合作為本屆全障運聽障項目提供手語播報服務。圖／全障運提供

115年全國身心障礙國民運動會以「服務型賽會」為核心，從場館到服務、從競技到生活，全面打造友善共融的運動環境。其中賽會首次全部競賽種類都有直播，總計超過200小時現場實況，並頭一回為聽障賽項提供手語播報服務，搭配專業主播與賽事講評，提升觀賽臨場感打造真正無障礙的觀賽體驗。

「主要針對比賽一些細節，需要做功課，像因為平常我們不見得會遇到射擊運動，就要去先了解比賽規則，然後去看過往的比賽影片，像這次來之前就先看114年全國運動會的比賽直播，去準備做功課，了解整個賽事大概狀況。」手譯員吳雅琴表示，國內過去愛爾達體育台，在杭州亞帕運和巴黎帕運，提供手語播報服務，有過那幾次經驗，這次協助新北市全障運，比較不會手忙腳亂。

新北市體育局與社會局攜手合作，為本屆全障運聽障項目提供手語播報服務，甚至從提前賽開始製播。大會主播李秉晉指出手語翻譯老師都非常專業，除了賽前自行準備，在正式開播前也都會跟主播與賽評討論，確認當天決賽的一些最新進度，以及主播賽評之間，會特別提到哪些話題，先在心裡打好草稿，屆時可以順利播報。

賽事直播時，主播與賽評一搭一唱，提供現場狀況與專業講解，補足觀眾細節看點，而手譯員主要以賽評解說內容來進行播報，但為了保持專注力，現場一組輪替，確保翻譯品質。「因為人的注意力會下降，翻譯它在語言轉換在高速運作，所以如果你一直站在台上的話，那個注意力會下來，只要一下來就可能會漏掉重要的訊息，沒有辦法轉譯出去。」吳雅琴表示，大概20分鐘左右會找個空檔，與搭檔簡麗純輪替，保持手譯員的注意力，維持翻譯水準。

吳雅琴認為這項服務，確實帶給聽障選手更專業的內容，「我們剛剛結束工作，現場選手很開心跟我們分享，他有看賽事直播，去了解賽評講的內容，不只關注比賽歷程，而是想知道賽評怎麼評論比賽，有選手即時反映一些意見，給我們很棒的反饋。」

但手譯員必須取得「手語翻譯」乙級證照，才可以執行專業領域的雙向翻譯，由於乙級證照通過率相當低，不到15%，全台目前還不到100位專業手譯員，而台灣聽障人口根據衛福部統計，近年已攀升至約13萬人。新北市體育局表示，為此次賽會轉播費盡心思，期望盡可能帶給聽障朋友，最優質的服務。

「手語技巧包含了它的方位性，它的位置，它是一個立體的空間概念，我覺得它比較不是一個線性。」簡麗純表示手語翻譯乙級證照錄取低，真的很不容易。

吳雅琴認為手譯員的現場跟運動員賽場狀況很相似，「平常練習技巧努力增加，然後教練或老師也指導，我們就努力學，但真的到賽場的時候，專注度、有沒有睡好、你的身心有沒有平穩，都是很關鍵的因素，可能一個翻錯瞬間也會影響到我們的心情。所以就算平常練習很厲害，但到了賽場可能受到影響，沒法穩定發揮，我們翻譯現場也是會，在賽場上身心的平穩，在翻譯現場身心平穩都很重要。」

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