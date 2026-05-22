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中職／「游點意思？」桃猿20歲新星遭前女友控「石垣島帶陪酒女過夜」

聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒樂天桃猿二軍、現年20歲的右投左打游擊手游承勳，近日捲入劈腿偷吃風波。聯合報系資料照
中華職棒樂天桃猿二軍、現年20歲的右投左打游擊手游承勳，近日捲入劈腿偷吃風波。聯合報系資料照

中華職棒樂天桃猿二軍、現年20歲的右投左打游擊手游承勳，近日捲入劈腿偷吃風波。一名女攝影師在社群平台Threads上痛批前球員男友是「時間管理大師」，更爆料對方在今年2月前往日本石垣島參加交流賽時，竟帶當地的陪酒女回飯店過夜。

由於文中有關時間點與行程的線索明顯，網友紛紛在留言區利用諧音和背號暗示該球員就是游承勳。針對此項嚴厲指控，游承勳本人及樂天桃猿球團目前皆尚未做出正式回應。

該名女攝影師發文透露，自己曾與某位樂天桃猿的球員交往，但對方在戀愛期間慣性偷吃、謊言不斷。她文中指出，「今年2月、3月算是吵架的高峰期吧，在去石垣島的時候，帶日本的陪酒女回房間睡，甚至還有照片。」此外，她還查出男方曾傳訊息騷擾其他女性，儘管事後找對方對質，該球員依舊全盤否認。

這篇具毀滅性的爆料貼文一出，隨即在網路上掀起軒然大波，不少內行球迷比對今年2月的石垣島交流賽名單後，紛紛在留言區留下暗號，將矛頭指向2024年中職選秀會被樂天以第五輪（全體第23順位）選進的游承勳。

網友們紛紛運用諧音與球衣號碼留言敲碗：「游6767，隊友們應該都知道啦」、「游點意思喔，故事游點多」、「樓下ㄧㄡˊ人給答案了，好ㄔㄣˊ重欸，感覺眼淚ㄒㄩㄣ出來了」；也有人抱持觀望態度表示：「沒結婚其實很難去管什麼」、「哇，不知道猜得對不對，但我先置板凳」。

樂天桃猿

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