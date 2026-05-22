嘉義市棒球場職棒賽傳球迷翻牆逃票 市府：監視器鎖定查獲

統一獅隊蘇智傑今年逐漸找回他「應有的能力」，開季至今33戰敲出6發全壘打並列聯盟第一，能夠健康、穩定出賽，讓他更能夠專注在自己的擊球內容而非結果，且相信自己走好的方向，被稱現在是「舒服的智傑」，他笑說：「現在是身心理舒服，但不要太舒服我。」

2026-05-21 19:00