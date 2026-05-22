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嘉義市棒球場職棒賽傳球迷翻牆逃票 市府：監視器鎖定查獲
擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，有議員獲報球場傳出有球迷利用場館外圍防護漏洞「翻牆逃票」。球場管理單位體育場說，有名男球迷貪圖方便省票錢，從維修通道進入球場，經監視器鎖定後，通報中華職棒聯盟查獲要求補票。球場設有完整監視系統與周邊安全維護設施，會檢討強化，杜絕類似逃票事件再度發生。
市議員顏翎熹日前議會定期會提案，3月24日中職熱身賽，有球迷利用球場周邊低矮圍牆、門縫與防護空隙等弱點入場館，規避驗票程序觀賽。她認為，隨著棒球場成為職棒重要賽事場地，球迷增加，場地安全管理與票務控管應升級，避免維安風險。針對職棒賽事期間發生民眾翻越圍牆逃票進場情事，為補強現有場館維安漏洞，確保購票公平性，防止流浪動物闖入，建請管理單位落實硬體改善措施。
顏翎熹建議管理單位針對球場防護設施全面檢查，包括強化圍牆高度與封閉縫隙，改善維修通道管理，增設視覺阻隔與監控設備，同時於周邊明確設置違法侵入與逃票法律責任告示。同步改善球場周邊環境與死角區域，降低民眾僥倖闖入的可能性。
今年中職例行賽開打後，棒球場首場例行賽吸引6433名球迷進場觀戰。賽季預計舉辦10場中華職棒例行賽，成為雲嘉南地區最密集、也最受矚目的職棒賽事場地之一。隨著人氣回流，如何兼顧觀賽品質、票務公平與場館安全，也成為球場營運的重要課題。
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