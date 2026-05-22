快訊

台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣

沉溺於「被寵愛感」的偷粽賊 偷遍節日就是不偷偷想念

一周前才喊卡！川普突改口：增派5000美軍赴波蘭 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市棒球場職棒賽傳球迷翻牆逃票 市府：監視器鎖定查獲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，成為雲嘉南職棒熱點。 圖／嘉市府提供
擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，成為雲嘉南職棒熱點。 圖／嘉市府提供

擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，有議員獲報球場傳出有球迷利用場館外圍防護漏洞「翻牆逃票」。球場管理單位體育場說，有名男球迷貪圖方便省票錢，從維修通道進入球場，經監視器鎖定後，通報中華職棒聯盟查獲要求補票。球場設有完整監視系統與周邊安全維護設施，會檢討強化，杜絕類似逃票事件再度發生。

市議員顏翎熹日前議會定期會提案，3月24日中職熱身賽，有球迷利用球場周邊低矮圍牆、門縫與防護空隙等弱點入場館，規避驗票程序觀賽。她認為，隨著棒球場成為職棒重要賽事場地，球迷增加，場地安全管理與票務控管應升級，避免維安風險。針對職棒賽事期間發生民眾翻越圍牆逃票進場情事，為補強現有場館維安漏洞，確保購票公平性，防止流浪動物闖入，建請管理單位落實硬體改善措施。

顏翎熹建議管理單位針對球場防護設施全面檢查，包括強化圍牆高度與封閉縫隙，改善維修通道管理，增設視覺阻隔與監控設備，同時於周邊明確設置違法侵入與逃票法律責任告示。同步改善球場周邊環境與死角區域，降低民眾僥倖闖入的可能性。

今年中職例行賽開打後，棒球場首場例行賽吸引6433名球迷進場觀戰。賽季預計舉辦10場中華職棒例行賽，成為雲嘉南地區最密集、也最受矚目的職棒賽事場地之一。隨著人氣回流，如何兼顧觀賽品質、票務公平與場館安全，也成為球場營運的重要課題。

擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，成為雲嘉南職棒熱點。 圖／嘉市府提供
擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，成為雲嘉南職棒熱點。 圖／嘉市府提供

擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，成為雲嘉南職棒熱點。 圖／嘉市府提供
擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，成為雲嘉南職棒熱點。 圖／嘉市府提供

擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，有議員獲報球場傳出有球迷利用場館外圍防護漏洞「翻牆逃票」，球場維安管理受關注。 圖／嘉市府提供
擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，有議員獲報球場傳出有球迷利用場館外圍防護漏洞「翻牆逃票」，球場維安管理受關注。 圖／嘉市府提供

丹娜絲颱風 棒球場 歷史

延伸閱讀

中職／樂天桃猿與人氣角色DINOTAENG推主題日 限定商品錯過不再

DAZN打造最強籃球盛宴 PLG季後賽、FIBA 3對3系列賽一次看個夠

TPVL／天鷹、連莊共8球員無法打季後賽 聯盟致歉盼球迷再給機會

甫出道便奪下新人王及賽季MVP！ 統一獅曹竣揚連三場完封被譽為「曹三封」

相關新聞

中職／李東洺7局無失分奪5連勝 悍將擒獅改寫球團史上最速20勝

富邦悍將本土投手李東洺今天在主場登板對戰統一獅隊，先發7局無失分，投出本季最佳一役，「愛東洺打線」也在王苡丞首局開轟的帶領下，前2局就打下5分奠定勝基，終場以6：2擊敗獅隊，收下對戰4連勝，同時以34場比賽刷新富邦球團隊史最速20勝紀錄（原紀錄2019年41戰）。

中職／光總稱阿部雄大來台「需要很大勇氣」 林栚呈幫I人打開開關

富邦悍將隊日籍投手阿部雄大，從日本社會人球隊來台發展，目前在中職的兩場先發都繳好投，目前合計投13.1局僅失1分，拿下2連勝，雖個性較內向，但隊上投手群中的「大E人」林栚呈替他打開開關，幫助他更融入球隊。

中職／比起結果更在意擊球內容 「舒服的蘇智傑」校正回歸

統一獅隊蘇智傑今年逐漸找回他「應有的能力」，開季至今33戰敲出6發全壘打並列聯盟第一，能夠健康、穩定出賽，讓他更能夠專注在自己的擊球內容而非結果，且相信自己走好的方向，被稱現在是「舒服的智傑」，他笑說：「現在是身心理舒服，但不要太舒服我。」

嘉義市棒球場職棒賽傳球迷翻牆逃票 市府：監視器鎖定查獲

擁有百年歷史嘉義市KANO棒球場，歷經去年丹娜絲颱風重創重新修復啟用，有議員獲報球場傳出有球迷利用場館外圍防護漏洞「翻牆逃票」。球場管理單位體育場說，有名男球迷貪圖方便省票錢，從維修通道進入球場，經監視器鎖定後，通報中華職棒聯盟查獲要求補票。球場設有完整監視系統與周邊安全維護設施，會檢討強化，杜絕類似逃票事件再度發生。

中職／李東洺本季首度投滿7局還想續投 用好表現回報「超挺」隊友

富邦悍將李東洺今天先發出戰統一獅隊，主投7局無失分，投出個人本季最長先發，李東洺坦言還想再繼續投，但教練團考量他的下一場先發間隔較短，因此讓他在用了87球後就收工，靠「愛東洺打線」攻、守力挺，拿下先發5連勝。

棒球／周思齊獲輔大傑出校友 回饋50萬元球棒購置金

前中信兄弟球星周思齊今天重返母校輔仁大學接受傑出校友表揚，也宣布捐贈價值新台幣50萬元的訓練球棒予輔大棒球隊，他說：「當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。