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中職／李東洺本季首度投滿7局還想續投 用好表現回報「超挺」隊友

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
李東洺拿下單場MVP，捕手戴培峰上台共舞。圖／富邦悍將提供
李東洺拿下單場MVP，捕手戴培峰上台共舞。圖／富邦悍將提供

富邦悍將李東洺今天先發出戰統一獅隊，主投7局無失分，投出個人本季最長先發，李東洺坦言還想再繼續投，但教練團考量他的下一場先發間隔較短，因此讓他在用了87球後就收工，靠「愛東洺打線」攻、守力挺，拿下先發5連勝。

李東洺本季兩度對上統一獅隊都繳出優質先發，合計投13.1局無失分，賽後他提到，今天自己的感覺還不錯，但可能天氣有點熱，導致後面身體的控制沒有那麼好，投得有點辛苦。

這也是他本季首度投滿7局，用球數才87球，被教練告知今天先發任務結束時，他還有意爭取續投，李東洺笑說：「難得可以投這麼長，想再多丟一點，但因為下一場休息的時間比較短，教練就讓我先休息。」

而今年自己的投球和過往最大不同之處，李東洺指出，是三振數少了很多，不再追求三振打者，而是想辦法讓投出讓打者不好攻擊的球路，交給隊友來守備。

李東洺本季先發7場、悍將隊拿下6勝，且他近4場登板，隊友都在前兩局就替他打下大量分數，他表示：「最近他們的攻擊狀況都滿好的，我相信隊友，自己現在的投球模式，也比較適合讓隊友幫我守備，很感謝他們。」李東洺也說：「隊友一直都很挺我，我也要拿出好表現回報他們。」

今天李東洺還在今天賽前就先向捕手戴培峰「預約」上MVP頒獎台，向他喊話「如果MVP是我的話，不要再跑了！」而李東洺最終連續4度在主場獲頒單場MVP，戴培峰也依約上台一起共舞。

富邦悍將李東洺先發5連勝。圖／富邦悍將提供
富邦悍將李東洺先發5連勝。圖／富邦悍將提供

李東洺 中職 富邦悍將

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