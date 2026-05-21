中職／李東洺7局無失分奪5連勝 悍將擒獅改寫球團史上最速20勝

富邦悍將本土投手李東洺今天在主場登板對戰統一獅隊，先發7局無失分，投出本季最佳一役，「愛東洺打線」也在王苡丞首局開轟的帶領下，前2局就打下5分奠定勝基，終場以6：2擊敗獅隊，收下對戰4連勝，同時以34場比賽刷新富邦球團隊史最速20勝紀錄（原紀錄2019年41戰）。

面對獅隊先發投手郭俊麟，悍將隊首局在2出局後由張育成、范國宸連續選到四壞球保送，王苡丞接著上場，一棒轟出右外野3分全壘打，在昨天拿下生涯首座單場MVP後，今天再敲本季首轟，替悍將隊打下3：0領先。

2局下悍將隊同樣由保送開啟攻勢，池恩齊接著掃出三壘打送回1分，申皓瑋擊出高飛犧牲打再添分數，悍將隊將比數拉開為5：0。

獅隊先發投手郭俊麟度過前兩局後狀況回穩，投完6局沒再失分，7局下獅隊換上第2任投手高偉強，悍將隊選到2次保送上壘，2出局後林澤彬敲出安打送回1分，悍將打下第6分。

悍將在9局上推廖任磊登板，但製造無人出局滿壘的危機退場，由李吳永勤登板，獅隊靠陳聖平代打敲安打破鴨蛋，悍將再換上張奕接手，獅隊靠李丞齡的滾地球再添1分，最終仍沒能扭轉戰局 。

李東洺此戰主投7局，寫本季最長先發局數，用87球，被敲出5支安打，有1次四壞球保送，送出2次三振，沒有失分，繳出個人本季第3場優質先發，本季對戰獅隊合計投13.1局無失分，近期連續5場先發奪勝投、連4場主場登板獲選單場MVP。

至於郭俊麟本季第5度先發上陣，主投6局用103球，被敲出6支安打（1轟），送出5次三振，失5分，吞本季第3敗。