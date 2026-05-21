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棒球／周思齊獲輔大傑出校友 回饋50萬元球棒購置金

中央社／ 台北21日電
退役職棒球星周思齊（右）21日重返母校輔仁大學，接受校長藍易振（左）頒發傑出校友證書，同時也宣布捐贈新台幣50萬元的訓練球棒購置基金給輔大棒球隊。（球芽基金提供）
退役職棒球星周思齊（右）21日重返母校輔仁大學，接受校長藍易振（左）頒發傑出校友證書，同時也宣布捐贈新台幣50萬元的訓練球棒購置基金給輔大棒球隊。（球芽基金提供）

中信兄弟球星周思齊今天重返母校輔仁大學接受傑出校友表揚，也宣布捐贈價值新台幣50萬元的訓練球棒予輔大棒球隊，他說：「當年輔大培養我，現在換我成為學弟們的後盾。」

周思齊獲母校頒發傑出校友證書，他表示自己一直將郭源治、陳義信與王光輝等球星視為榜樣，來到輔大也改變自己的眼界，「這裡不只教我怎麼打球，更教會我怎麼讀書、怎麼做人。」

重返母校，周思齊回憶起當年在輔大棒球隊的點點滴滴，大學時期為兼顧課業與球技，雖然訓練相當嚴格，卻也為職棒生涯奠定扎實的身心基礎。

也因此，周思齊特別準備50萬元訓練球棒購置基金，提供輔仁大學棒球隊運用。他表示：「打棒球是一條很長的路，環境會變、挑戰會變，但追求卓越的初心不能變。學長能做的有限，就是希望幫你們把路鋪得更平坦一些。」

對於周思齊的回饋，輔仁大學校長藍易振表示，周思齊不僅是台灣職棒的重要代表人物，退役後更積極透過創辦「球芽基金」投入基層棒球與體育教育推廣，此次獲頒傑出校友可說實至名歸。

周思齊 輔大 中信兄弟

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