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中職／比起結果更在意擊球內容 「舒服的蘇智傑」校正回歸

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
統一獅隊蘇智傑。 聯合報系資料照
統一獅隊蘇智傑。 聯合報系資料照

統一獅隊蘇智傑今年逐漸找回他「應有的能力」，開季至今33戰敲出6發全壘打並列聯盟第一，能夠健康、穩定出賽，讓他更能夠專注在自己的擊球內容而非結果，且相信自己走好的方向，被稱現在是「舒服的智傑」，他笑說：「現在是身心理舒服，但不要太舒服我。」

蘇智傑過去幾年因傷勢影響，沒能穩定出賽，獅隊原本期待他能發揮出的攻擊火力，也被包括林安可、林佳緯等打者頂上，總教練林岳平表示：「今年他沒有疑慮了，佳緯打不好、安可旅外了，他就要展現出他的價值。」

蘇智傑指出，過去幾年因為傷勢影響出賽，因此一但有機會上場，就會急於求表現，「只要結果不好，就會一直想到底怎麼樣才會讓結果變好，每天都陷入不好的循環，不好的時候就會懷疑自己，每天都在想，還會睡不著。」

今年能夠健康出賽、並且獲得穩定的發揮機會，讓找到更舒服的打擊模式，「之前心態會比較急，因為很想要有好的結果，變成過程中的擊球沒有做好，可能會追打壞球，因為只是想要有結果。」

如今他更在意自己的擊球內容，「只要強勁擊球的次數多，樣本數高的話，成績之後其實就會校正回歸，所以後面就會覺得，好像也不用太擔心，就算結果不好，就從中去找出好的東西。」

因此即使4月中打擊率一度跌破2成，蘇智傑也不會太過鑽牛角尖，「自己很清楚，不是一直打到壞球或是一直揮空，擊球內容滿好的，只是都打給守備，所以就會告訴自己要沉住氣，持續去做自己在做的事，成績就會慢慢校正回歸。」

蘇智傑 中職 林佳緯

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