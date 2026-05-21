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中職／光總稱阿部雄大來台「需要很大勇氣」 林栚呈幫I人打開開關

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
悍將日籍投手阿部雄大。 中央社
悍將日籍投手阿部雄大。 中央社

富邦悍將隊日籍投手阿部雄大，從日本社會人球隊來台發展，目前在中職的兩場先發都繳好投，目前合計投13.1局僅失1分，拿下2連勝，雖個性較內向，但隊上投手群中的「大E人」林栚呈替他打開開關，幫助他更融入球隊。

阿部雄大過去效力於日本社會人球隊ENEOS野球部，今年被悍將隊網羅，初登板在5月12日對中信兄弟繳出6.1局無失分的表現，送出5次三振；昨天第二度登板，對統一獅隊先發7局，僅被擊出2支安打，因蘇智傑的陽春砲失1分，飆6次三振。

阿部雄大指出，在第一場比賽因為投出4次保送，之後也有修正自己的控球，昨天登板沒有再出現保送，而對於中職的打者，他也沒做太多的預想，「上了場就是專心對決。」

悍將隊總教練後藤光尊也提到，選手要帶海外打球本來就比較辛苦，而阿部原本效力的是等級很高的社會人球隊，願意放棄那樣的機會來到台灣打球，「需要很大的勇氣。」

阿部雄大個性較為內向，今年來到悍將隊，春訓時林栚呈就主動向這位「新同學」互動，林栚呈透過翻譯得知兩人同年紀，因此開始和他「玩」在一起，林栚呈笑說：「我不會日文，他也不會中文，我一直跟他講中文，就用比手畫腳在聊，但要問他一些球場上的事，就還是要透過翻譯。」

林栚呈透露，阿部雄大剛到球隊時很害羞，因此自己主動出擊，「我一直找他，找他做重量、找他吃飯，後來他被我這樣一直鬧、一直玩，現在已經被我帶壞了。」林栚呈笑說，阿部雄大能這麼快適應台灣的環境，可能也是自己幫了一把，「我幫他打開他的開關。」

中職 富邦悍將 蘇智傑

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