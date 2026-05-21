王貞治青棒賽／邱文佑雙轟助桃園奪冠 獲小馬聯盟代表權

王貞治青棒賽今天冠軍戰用打擊火力分勝負，桃園市隊邱文佑單場雙響砲，率領球隊以9比4擊敗新北市隊，取得小馬聯盟帕馬級亞太區賽事代表權。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽作為小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）亞太區青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參加6月23日起在印尼雅加達舉行的亞太區賽事，爭取前進美國世界賽資格。

今天的冠軍戰，桃園市隊在2局上就先攻下4分，接著4局上蘇呈儒轟陽春砲，5局上邱文佑也敲出陽春砲，取得6比0領先，6局上邱文佑改轟2分砲、製造單局3分攻勢，拉開到9比0。

新北市隊直到6局下才靠著張乙安的陽春砲破蛋，7局下最後反攻追加3分，但仍未能填平差距；桃園市隊最終以5分差獲勝，先發投手伍識均投6.1局被敲5安打，包含1轟，失4分拿下勝投，另有5次三振。

季軍戰彰化縣隊以11比5擊敗台東縣隊，4局上彰化縣單局4發全壘打，林家成、趙令祐連2打席全壘打，相隔1棒之後，吳宇哲、吳承翰也「背靠背」開轟，6局上陳修訢再開轟，幫助彰化縣拿下勝利。

桃園市隊也成為個人獎大贏家，林毅庭拿下打擊獎，鄭育丞獲打點獎，伍識均奪最有價值球員；新北市隊強打張乙安則是整屆賽事敲出5轟，拿下全壘打獎，另外投手獎為台東縣隊余磊。