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中職／樂天桃猿與人氣角色DINOTAENG推主題日 限定商品錯過不再

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿推出多款DINOTAENG棒球主題商品，主題日檔期限定販售。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿推出多款DINOTAENG棒球主題商品，主題日檔期限定販售。圖／樂天桃猿提供

中華職棒樂天桃猿將於5月29日至5月31日在樂天桃園棒球場舉辦《轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG》主題日，與人氣角色DINOTAENG攜手推出三日限定企劃，不只將 DINOTAENG IP變身棒球選手，還有Quokka再度出場，從角色現身、球場佈置到限定商品，全面打造專屬主題日。

本次主題日活動亮點之一，是Quokka將於樂天桃園棒球場舉辦見面會，與粉絲近距離互動，Quokka也將擔任開球嘉賓，是Quokka首度參與職棒開球合作。

除了角色現身，活動期間球場也將同步換上DINOTAENG主題佈置，讓桃園棒球場成為三天限定的打卡現場。球迷周末進場還可獲得DINOTAENG限定氣球，周六、周日提供不同款式，從入場到觀賽，都能感受完整主題氛圍。

配合主題日登場，樂天桃猿也同步推出多款DINOTAENG棒球主題商品，且皆為本次檔期限定販售，錯過這次就不再販售。

這次推出的品項包含DINOTAENG主題球衣、老帽、刺繡卡套、主題球場杯套等。整體設計將棒球元素與DINOTAENG一貫的療癒風格結合，不只保有角色聯名的辨識度，也兼顧日常使用性與收藏價值。

活動期間球迷可於桃園球場三壘側戶外廣場選購，進場即開始營業，也可透過Rakuten Monkeys網路商城（樂天市場獨家） 購買，或前往環球購物中心板橋店一樓、環球購物中心桃園A19四樓百貨專櫃選購。

從DINOTAENG偶裝出席、Quokka 見面會、現身開球，到整座球場的主題化佈置與限定販售商品，《轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG》將於5月29日至31日在樂天桃園棒球場登場，更多活動資訊，可鎖定Rakuten Monkeys官方社群。

樂天桃猿推出多款DINOTAENG棒球主題商品，主題日檔期限定販售。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿推出多款DINOTAENG棒球主題商品，主題日檔期限定販售。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿5月29至31日舉辦《轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG》主題日。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿5月29至31日舉辦《轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG》主題日。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿推出多款DINOTAENG棒球主題商品，主題日檔期限定販售。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿推出多款DINOTAENG棒球主題商品，主題日檔期限定販售。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿 中職 棒球場

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