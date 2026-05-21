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中職／魔鷹1萬元全壘打獎金分給球僮 球迷：有大哥真是太好了

聯合新聞網／ 綜合報導
魔鷹日。中央社（資料照）
魔鷹日。中央社（資料照）

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹開轟，領到1萬元全壘打獎金，結果他直接把現金分給擔任球僮的花蓮體中棒球隊球員，眾多網友被溫暖畫面感動到。

中華職棒每年都會安排幾場花蓮賽事，縣長會頒發全壘打獎金。昨天台鋼雄鷹與味全龍隊交手，敲出2分砲的龍隊捕手蔣少宏領到2萬元，9局上夯陽春砲的魔鷹則獲得1萬元。

魔鷹獲頒獎金後，直接將1萬元現金分送給擔任球僮的花蓮體中棒球隊球員，畫面在社群平台Threads上被轉發，引發大量球迷討論。

許多球迷留言稱讚，「魔鷹真的已經是中華職棒精神典範」、「過年發紅包的叔叔」、「你怎麼能不愛大哥」、「台鋼有大哥真是太好了」、「魔鷹也太暖心」。

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