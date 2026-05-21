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日職／阪神虎驚天逆轉秀 扳回7分差擊敗中日龍

中央社／ 兵庫21日綜合外電報導
森下翔太。 聯合報系資料照
森下翔太。 聯合報系資料照

日本職棒阪神虎隊昨晚迎戰中日龍隊時上演逆轉秀，8局結束時追平7分差距，9局下靠第3棒打者森下翔太的再見陽春砲，以8比7氣走對手。而中日龍的教頭在賽後罕見拒絕受訪。

「日刊體育」報導，中日龍1局上就先搶下1分，打線順利發揮，先發投手穆勒（Kyle Muller）還在6局上敲出轉戰日職後，首支帶有2分打點的全壘打。中日龍在7局上結束時，以7比0領先阪神虎。

穆勒投到6局都無失分，不過在7局下面臨滿壘危機時，丟掉2分之後被換下場。之後，中日龍的救援投手沒成功擋住阪神虎的攻勢，讓阪神虎在7局下破蛋，且一口氣進帳4分。

8局上，儘管中日龍出現過滿壘的局面，但是未能拿下任何1分。

8局下，阪神虎第4棒打者佐藤輝明與第5棒打者大山悠輔接連敲安，並串聯第7棒打者高寺望夢的安打，形成1人出局滿壘的局面。雖然第8棒打成飛球出局，不過第9棒的坂本誠志郎，面對2出局滿壘，打出左外野方向安打，送回1名跑者，把比分追到6比7。

接著，下一棒的代打木浪聖也在2出局一三壘有人的情況下，揮出中外野方向安打，助3壘跑者跑回本壘得分，硬是把比分扳成7比7。

來到關鍵的9局上，阪神虎第3棒打者森下翔太從日職新秀牧野憲伸手中敲出再見陽春砲，助阪神虎最終以8比7擊敗對手，並在甲子園球場接受全場球迷歡呼。

這場張力十足的比賽結束後，中日龍的總教練井上一樹罕見在他執掌兵符兩年的這段期間，首度拒絕賽後受訪。

井上神情懊悔地擠出話語表示，「對不起。我大概從來沒有拒絕過記者會，但今天真的沒什麼可說的。不好意思，請稍微見諒。」並在當晚10點前離開球場。

阪神虎 中日龍 日職

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