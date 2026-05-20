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中職／桃猿單場打9分超越上周5戰總和、本季新高 曾總：會越來越好

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
李勛傑本季第2度單場雙響砲，本季累積5轟。圖／樂天桃猿提供 葉姵妤
李勛傑本季第2度單場雙響砲，本季累積5轟。圖／樂天桃猿提供 葉姵妤

樂天桃猿近期打擊狀況低迷，這周回到主場，首戰找回火力，單場敲出13支安打，包括李勛傑單場雙響砲灌5打點，最終以9：7擊敗中信兄弟，終止近期4連敗，單場得分超過上周5戰總和，也寫下本季單場得分新高。

猿隊上周5戰合計只拿下7分，本季各項打擊數據都是6隊最差，開季前33場比賽僅拿79分也寫下中職最慘紀錄。

猿隊總教練曾豪駒透露，在進入這周之前，有稍微和打者們聊聊，「有跟大家聊我們之前的優勢，現在我們在比較不順利的時候，要怎麼樣找回原本好的東西，相信會越來越好，只要大家心裡有共識，就能去做好的連結。」

曾總坦言，球隊這期間確實比較不順，球員和教練都在想辦法贏球，「在不順的時候，怎麼樣能一個連著一個，今天大家有做到。」

猿隊打線今天有效串連，打下本季火力最旺的一役，李勛傑本季第2度單場雙響砲，貢獻5分打點，曾總表示，看到他打出長打很高興，因為他是球隊非常期待的選手，但在過程中，他的狀況確實有些起伏，「今天他打出2支全壘打，為他感到高興。」

至於猿隊先發洋投魔爾曼，今天僅投4局失4分，曾豪駒表示：「今天他在賽前準備的時候，狀況就沒有非常好，但也幫球隊吃了4局，第5局再上去的時候，壞球率非常高，也非常感謝（蘇）俊璋，上去有把狀況都穩定下來。」

桃猿 中職 樂天桃猿 曾豪駒 李勛傑

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