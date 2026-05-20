中職／單場雙響砲轟破打擊低潮 李勛傑：想法簡單一點

樂天桃猿21歲強打李勛傑今天棒打中信兄弟，本季第2度演出單場雙響砲，走出近期的打擊低潮，也幫助猿隊以9：7終結4連敗。李勛傑本季累積5轟竄上全壘打榜並列第2，他生涯累積6發全壘打都是出現在桃園球場。

李勛傑前一次開轟已是4月21日對上富邦悍將，代打開轟後再敲陽春彈，如今相隔一個月後又在主場演出煙火秀，4局下從兄弟新秀左投游竣宥手中揮出3分砲，7局下再從謝榮豪手中敲出2分彈，第二度單場雙響。

李勛傑坦言，在今天開轟之前，自己的打擊狀況突然下滑，且是大幅度往下掉，進入5月之後，8場出賽合計只敲3支安打，且僅1支長打，「我連到球場上，想法都變得很複雜，不知道要怎麼做策略。」

在此戰賽前，李勛傑沒有針對技術進行調整，而是調整自己的心態和想法，讓自己想法簡單一些，「在這兩支全壘打之前，我沒有想法，只想著要把球打扎實、打進場內。」能那兩支全壘打，也是球剛好掉到自己設定的範圍就出棒。

李勛傑去年敲出首轟，本季至今已累積5轟，在聯盟全壘打榜上僅次於味全龍朱育賢、統一獅蘇智傑的6轟，目前與范國宸同以5轟居次。

李勛傑三級棒球都是在桃園發展，到進入職棒也加入主場位於桃園的樂天，如今職棒生涯6轟都是出現在主場，他自己也有發現，「去年我就覺得我不太會打客場，回到主場，狀況就會回來，我也覺得很奇怪。」