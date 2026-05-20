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中職／李勛傑第二度雙響砲灌5打點 桃猿9：7退兄弟止敗寫本季得分新高

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
李勛傑本季第2度單場雙響砲，本季累積5轟。圖／樂天桃猿提供
李勛傑本季第2度單場雙響砲，本季累積5轟。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊本周回到主場尋求止敗，今天打線手感回溫，單場掃出13支安打，靠著李勛傑本季第二度單場雙響砲打下9分，寫下猿隊本季單場得分新高，最終以9：7擊落中信兄弟，終結4連敗、賞兄弟2連敗。

兄弟今天排出22歲左投游竣宥迎接生涯一軍初先發，學長在2局下先提供他火力支援，岳東華轟出右外野陽春全壘打，用本季首轟先替他打下1分領先。

4局下猿隊打線攻破游竣宥，劉子杰選到保送上壘開啟攻勢，林智平、林子偉連續安打先將戰局扳平，接著李勛傑轟出中外野方向的3分全壘打，個人睽違1個月開轟，也是猿隊進入5月後第2轟，拉開4：1領先。

但猿隊洋投魔爾曼在5局上也遇危機，投出保送後被連敲2安退場，兄弟單局攻下3分，將比數追成4：4平手。

5局下兄弟交由牛棚接手，先讓成晉因失誤上壘，2出局後蔡齊哲控球失準，被敲安後又連投2次保送奉送分數，猿隊跑回超前分。6局下猿隊面對江忠城再靠宋嘉翔、陳晨威、成晉和劉子杰的安打串連多添2分保險分。

第7局猿隊持續有攻勢，林子偉安打上壘後，李勛傑從謝榮豪手中再掃出一發左外野2分全壘打，是他本季第5轟、本季第2度單場雙響砲，將比數拉開為9：4，一棒替猿隊改寫本季單場得分新高，李勛傑單場5打點也生涯新高。

兄弟在8局上靠保送、安打展開反攻，宋晟睿從陳冠宇手中敲出左外野3分全壘打（本季第4轟），讓比數回到2分差，但猿隊最終推終結者朱承洋登板，後援1.1局守住勝利。李勛傑單場雙轟、5打點、2得分，拿下單場MVP。

中信兄游竣宥生涯一軍第2場登板、首度先發，主投4局用63球，被敲出6支安打，包括1發3分砲，投出2次四壞球保送，失4分，無關勝敗。

李勛傑本季第2度單場雙響砲，本季累積5轟。圖／樂天桃猿提供
李勛傑本季第2度單場雙響砲，本季累積5轟。圖／樂天桃猿提供

桃猿 中職 劉子杰

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