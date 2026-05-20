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中職／伍鐸好投+蔣少宏開轟 味全5：2勝台鋼收5連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍伍鐸獲單場MVP。圖／味全龍提供
味全龍伍鐸獲單場MVP。圖／味全龍提供

味全龍隊本季赴花蓮的第2場比賽，今天由伍鐸出馬，主投6.2局失1分壓制台鋼打線，還有捕手蔣少宏敲本季個人首轟，終場以5：2拿下勝利，在花蓮收下2連勝、延續近期5連勝，續坐聯盟龍頭。

面對龍隊洋投伍鐸，雄鷹今天一開賽先有攻勢，紀慶然敲出二壘打，推進上三壘後，靠吳念庭的內野滾地球跑回本壘攻下第1分。

龍隊打線在3局下突破雄鷹先發投手江承諺，王順和安打後靠暴投上二壘，郭天信擊出一壘方向滾地球，一壘手宋柏翰發生接球失誤，接著二壘手曾昱磬接球後傳一壘又發生失誤，王順和跑回追平分，朱育賢再敲安打送回二壘上的郭天信，龍隊2：1超前比數。

4局下張政禹二壘打，蔣少宏轟出左外野方向的2分全壘打，是他個人本季首轟，一棒替球隊拉開比數，第8局龍隊靠2支安打再添1分，拉開5：1領先。

雄鷹在9局上由魔鷹開砲，從林鋅杰手中揮出右外野陽春全壘打追回1分，是他本季第4轟，但沒能改變戰果。

伍鐸今天主投6.2局，被敲出6支安打，送出4次三振，失1分，拿下本季首勝，並獲選單場MVP。

台鋼雄鷹江承諺先發5.1局，被擊出6支安打（1轟），有3次保送，失4分（2分自責分），吞下第2敗。 

味全龍蔣少宏敲本季首轟。圖／味全龍提供
味全龍蔣少宏敲本季首轟。圖／味全龍提供

伍鐸 蔣少宏 台鋼

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