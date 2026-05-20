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中職／阿部雄大7局好投+王苡丞雙安3打點 悍將9：2宰獅

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將日籍先發阿部雄大。圖／富邦悍將提供
富邦悍將日籍先發阿部雄大。圖／富邦悍將提供

富邦悍將日籍投手阿部雄大來台第2場先發，今天對統一獅隊主投7局僅被敲2支安打，因蘇智傑的陽春砲失1分，悍將打線今天也展現強大火力，全場掃出11支安打，包括王苡丞雙安3打點貢獻，終場以9：2大勝獅隊。

獅隊今天排出洋投銳力獅先發，悍將打線在2局下展開攻勢，王苡丞敲出二壘打，王念好補上安打形成一、三壘有人，申皓瑋內野滾地球送回1分，池恩齊二壘打再敲回1分，悍將2：0領先。3局下悍將孔念恩率先上場敲出三壘打，隨後靠王苡丞高飛犧牲打跑回第3分。

悍將阿部雄大今天有笑壓制獅隊打線，開賽雖讓首名打者朱迦恩擊出內野安打，但隨後製造雙殺形成變相3上3下，前4局讓獅隊打者12上12下，直到5局上解決陳鏞基後，被蘇智傑轟出右外野陽春全壘打，失唯一分數，這也是蘇智傑本季第6轟，追上味全龍隊朱育賢並列聯盟全壘打王。

阿部雄大挨轟後又是連續解決8名打者，投完7局退場。悍將打線則在7局下連續長打後靠失誤追加1分，把銳力獅打退場，獅隊換上左投林子崴登板，2出局後悍將王苡丞再敲二壘打送回2分，將比數拉開為7：1，接著在8局下再添2分。

9局上悍將劉昱言登板，被李丞齡轟出陽春全壘打，接著又投出觸身球保送，抓下第2個出局數後被換下場，由林栚呈登板關門，守住勝利。

阿部雄大前役在中職初登板，對中信兄弟繳出6.1局無失分表現，只被敲1支安打，拿下生涯首勝。今天第二度先發，對獅隊先發7局，僅被敲2支安打，因蘇智傑的全壘打失掉唯一分數，送出6次三振，再收第2勝。

悍將全場敲11支安打，王苡丞單場2支長打、打下3分打點，生涯首度拿下單場MVP。

至於銳力獅先發6局，被揮出8支安打，失7分（5分自責分），吞下第2敗。

富邦悍將王苡丞單場敲2支長打、打下3分打點，拿下單場MVP。圖／富邦悍將提供
富邦悍將王苡丞單場敲2支長打、打下3分打點，拿下單場MVP。圖／富邦悍將提供

富邦悍將日籍先發阿部雄大。圖／富邦悍將提供
富邦悍將日籍先發阿部雄大。圖／富邦悍將提供

富邦悍將王苡丞單場敲2支長打、打下3分打點，拿下單場MVP。圖／富邦悍將提供
富邦悍將王苡丞單場敲2支長打、打下3分打點，拿下單場MVP。圖／富邦悍將提供

申皓瑋 蘇智傑 孔念恩

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