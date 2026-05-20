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中職／李勛傑睽違1個月敲個人本季第4轟 僅是桃猿5月第2轟

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
桃猿李勛傑敲出三分砲。樂天桃猿提供(資料照)
桃猿李勛傑敲出三分砲。樂天桃猿提供(資料照)

樂天桃猿近期陷入4連敗，今天回到主場桃園棒球場對上中信兄弟，李勛傑在4局下轟出一發3分全壘打，是他個人本季第4轟，也是猿隊本季第12轟、5月團隊第2轟。

樂天桃猿今年開季33場比賽，合計敲出238支安打是6隊最少，團隊累積11轟與戰績墊底的中信兄弟並列聯盟最少，團隊打擊率僅2成22也是6隊墊底，僅拿下79分更寫下中職史上開季前33場最少得分紀錄。

猿隊進入5月後打擊狀況急凍，12場比賽合計僅拿20分，打擊率2成14，長打率2成58，上壘率2成65，且全隊僅敲出1發全壘打，由林泓育在14日對台鋼雄鷹敲出個人本季首轟。

今天猿隊回到主場對戰中信兄弟，力圖終止近期4連敗，4局下靠保送、林智平、林子偉連續安打追平比數後，李勛傑面對生涯初先發的菜鳥左投游竣宥，轟出一發中外野3分全壘打，是他繼4月21日敲出雙響砲後，睽違1個月再開轟，也僅是猿隊5月的團隊第2轟。

截止今天賽前，味全龍隊朱育賢5月已敲4轟，另外龍隊郭天信、統一獅對蘇智傑、富邦悍將隊王念好進入5月後也已擊出3發全壘打。

桃猿 中職 樂天桃猿

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