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中職／張趙紘升一軍擔任DH或代打 曾總告訴他「你就是砲！」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿張趙紘。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿張趙紘。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿開季至今打擊不振，前天將何品室融降二軍，並拉上20歲強打新秀張趙紘，期待能強化球隊火力，被設定為指定打擊或代打角色，張趙紘透露，這次被叫上一軍，總教練曾豪駒告訴他，「你就是一個砲！」

張趙紘高中就讀平鎮高中時就是一名強打，進入猿隊後也被看好成為新生代砲手，去年在一軍出賽8場敲1安，今年則是從內野轉練外野，開季雖從一軍出發，但只待2天就被下放，沒有出賽，直到本月18日才再次被登錄一軍。

曾豪駒表示，這次把張趙紘拉上一軍，目標是設定讓他擔任指定打擊和代打的角色，「他的守備還需要一點時間，就讓他先代打做準備。」

張趙紘透露，這次上來一軍，曾總告訴他「你是砲！」他的信心也比開季上來時更足，「上來也沒有疑惑，就是相信自己，自己設定好的球就打，在這裡要知道自己的角色是什麼，學長的攻擊和守備也有比較多的經驗，我們學弟可以學弟的地方就要多學。」

中職 曾豪駒 樂天桃猿

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