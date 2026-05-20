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中職／黎克手肘不適讓游竣宥迎生涯初先發 王建民：他滿有鬥志
中信兄弟連續兩戰推出本土投手登板迎生涯初先發，周日派出24歲的伍立辰，今天面對樂天桃猿隊則是讓22歲菜鳥左投游竣宥登板，投手教練王建民解釋，原訂今天要先發的洋投黎克手肘不適，將安排明天進行檢查。
伍立辰周日生涯初先發對上統一獅隊，主投4局用59球，僅被擊出2支安打，送出3次三振，沒有失分，無關勝敗。王建民認為，他的首次先發出賽，還沒能完全以先發的角度在投球，「還是用像中繼投手的方式去面對打者」，因此回去會再跟他討論包括球種和配球方式等。
而今天原訂要安排黎克先發，王建民指出，「他昨天突然有狀況，手肘有點不舒服，會安排他明天去檢查。」黎克的詳細傷勢狀況將待檢查結果出爐再做進一步評估，另一名洋投菲力士則是今天在二軍先發，待命登一軍。
因黎克無法出賽，兄弟今天推出左投游竣宥出戰猿隊，這也僅是他生涯第二場一軍出賽、首場先發。
王建民表示，游竣宥是滿有鬥志的選手，「在二軍，平常訓練的時候他都滿要求自己，球種、位移量，這些他都會去觀察。」王建民指出，今年他在二軍的球速約138公里至140公里，「控球不錯，各種球種都有辦法控制，可以丟進好球帶。」
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