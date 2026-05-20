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中職／被張政禹盜本壘挨罵 林子崴：檢討自己2好球沒解決打者

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
亞洲交流賽今天由樂天桃猿對上日本樂天金鷲，樂天桃猿由林子崴擔任先發。記者曾原信／攝影 曾原信
亞洲交流賽今天由樂天桃猿對上日本樂天金鷲，樂天桃猿由林子崴擔任先發。記者曾原信／攝影 曾原信

樂天桃猿左投林子崴周日中繼登板面對味全龍隊，7局下在2出局後製造一、三壘有人的局面，接著被張政禹盜本壘成功，他也因此受到不少私訊謾罵，林子崴事後自我反省，「應該檢討自己前兩打席2好球沒有解決打者。」

林子崴該局面對張政禹、蔣少宏，雖都先取得2好球的球數領先，但最終都被敲出安打，形成2出局一、三壘有人，接著龍隊換上代打王順和，林子崴還在準備投球時，三壘上的張政禹先是一步步拉大離壘距離，之後趁勢跑回分數，寫下味全隊史「盜本壘」第一人。

在張政禹滑回本壘起身後，樂天投、捕見狀也已來不及反應，林子崴賽後因此收到不理性球迷的訊息謾罵。

而沈澱過後，林子崴今天賽前針對當天的狀況吐露心聲，「不用過度檢討那個盜本壘，應該檢討自己前兩個打席2好球後沒有解決打者。」

林子崴表示：「盜本壘的狀況，可能面對一千、一萬打席才會遇到一次，但自己每個打席都有可能丟到2好球，也會重複一直跟這些打者對戰，更應該要把自己的策略，以及怎麼解決打者這件事做好，而不是一直在意盜本壘這件事。」

林子崴 張政禹 中職

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