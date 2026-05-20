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中職／盜本壘除了腳程還要勇氣 猿補手嚴宏鈞稱張政禹「夠大膽」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
味全龍張政禹盜本壘成功。圖／味全龍提供
味全龍張政禹盜本壘成功。圖／味全龍提供

味全龍隊內野手張政禹在周日對上樂天桃猿之戰，7局下在投捕都還未能反應過來之際，從三壘「盜本壘」攻下分數，猿隊總教練曾豪駒、捕手嚴宏鈞今天還原當下狀況，都稱讚張政禹夠大膽。

嚴宏鈞指出，張政禹本身的特質就是會比較積極搶壘，「他剛上三壘就有那個想法和企圖心，剛好我們又是左投在投，投球的蓄力方式每個人都不同，剛好他（林子崴）的續力方式比較久一點，三壘跑者就離壘遠一點。」

嚴宏鈞坦言，當下的狀況是2人出局，對手又換上代打，投捕確實會以抓打者的心態多一點，「我就蹲著，餘光看到，怎麼有人跑進來了，看到他跑，我站起來的時候他已經進來本壘，完全沒任何機會。」

賽後張政禹透露，自己即使被三壘指導教練擋下，仍想嘗試衝本壘，這番言論，嚴宏鈞賽後也有看到，直呼張政禹「很敢跑」，「叫其他腳程快的選手來跑，他們也不見得有辦法，因為不只是要觀察投手的習性，還要當下在場上敢跑，要有膽識和膽量，跑本壘需要勇氣。」

猿隊總教練曾豪駒也直言，張政禹當下有觀察到，「是滿大膽的策略」，這一次成為被盜本壘的苦主，相信選手們會從中學到經驗，他也提到，當下三壘手劉子杰確實有給一些指示，但是比賽現場較吵雜，之後若再遇到這樣的狀況，選手會知道要更加注意。

曾豪駒透露，就在張政禹盜本壘那場比賽前，自己正好有看到美國職棒選手在做這樣的動作，「在味全選手的身上，也常看到他們會揣摩美國選手的動作，他們都滿勇於嘗試，這也是值得學習的地方。」

嚴宏鈞 張政禹 中職

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