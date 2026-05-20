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王貞治青棒賽／張乙安開轟引爆單局8分 新北晉冠軍戰

中央社／ 台北20日電
新北市張乙安。中華民國棒球協會提供
新北市張乙安。中華民國棒球協會提供

王貞治青棒賽今天4強戰新北市隊團隊敲出2轟，其中包含張乙安在第5局點燃攻勢的2分砲，單局攻下8分，以11比1提前擊倒台東縣隊，取得冠軍戰門票。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽4強戰今天開打，台東縣隊昨天鏖戰13局才成功晉級，今天對上新北市隊前2局還能力保不失分，直到第3局先被張乙安敲出關鍵安打丟掉2分，4局下則是被帕蘇拉．塔基斯利尼安敲出陽春砲，不過在5局上靠著曾祈恩高飛犧牲打，追到1比3落後，不料5局下風雲變色。

曾在18日敲出雙響砲的張乙安再度發威，在5局下為新北市隊敲出2分砲，點燃全隊單局8支安打攻勢，最後靠著雙盜壘戰術，跑回結束比賽、拉開到10分差的第11分。

新北市隊先發投手羅于晏完投5局，被敲4支安打僅失1分，另有4次三振，拿下勝投；台東縣隊先發投手許庭愷第5局續投被敲3支安打、沒有抓到出局數退場，最終4局被敲7支安打包含2轟，丟掉6分有5分責失，承擔敗投。

林毅庭雙響砲助桃園贏彰化　晉王貞治青棒賽冠軍戰

王貞治青棒賽4強戰桃園市隊團隊猛敲4轟，其中野手林毅庭更是單場雙響砲，最終以15比3擊敗彰化縣隊，明天將與新北市隊爭奪冠軍。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽今天2場4強戰，先是由新北市取得晉級門票，另一場則是桃園市隊全場敲出15支安打、連續7局都得分，以打擊火力取勝；彰化縣隊僅在6局下靠著陳修訢的安打先破蛋，接著林家成敲出2分砲。

桃園市隊全場敲出4發全壘打，林毅庭在第6局、第7局都敲出2分砲，另外廖芫豎第5局敲出陽春砲、鄭育丞第7局2分砲；鄭育丞全場4安打、3打點演出，林毅庭則是2安打、4打點。

桃園投手採取車輪戰，先發的李星漢3局被敲1支安打無失分，第2任投手黃子晏2局無失分拿下勝投，第3任的楊承恩2局被敲4支安打、失3分。

王貞治 大甲媽

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