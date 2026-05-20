中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

統一獅啦啦隊女孩瑟七今天在社群發布一則貼文，貼上一張身穿比基尼背部照，不過仔細一看全身超過10處皆有被蚊子叮咬痕跡，瑟七也寫下「數數看有幾顆包 我可能會薯條。」貼文一出引發許多粉絲留言關心。

瑟七在個人社群發布一張比基尼清涼背部照，圖中可看到她的背部、手臂與大腿都遭蚊子襲擊，其中腰部位置更是「重災區」，小範圍內就有超過5處出現叮咬痕跡，全身多處皆有紅腫情形，畫面相當嚇人。

貼文底下也吸引大批粉絲留言，直呼瑟七的慘況非常可怕，「看到圖片都癢起來了」、「蚊子真的太毒了」，同為獅隊女孩的芮絲也現身留言：「好吃一直吃….😵‍💫」還有人不敢相信自己所見，開玩笑說：「不講我以為是AI生成的，太扯了。」