快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／軟銀推徐若熙台灣限定料理 「刈包」竟變「台灣熱狗堡」引台網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
軟銀推出「亞洲日」限定台灣風味美食。 圖取自軟銀鷹官網
軟銀推出「亞洲日」限定台灣風味美食。 圖取自軟銀鷹官網

日職福岡軟銀鷹將在5月22日至5月24日對抗日本火腿隊，在主場舉辦「軟銀鷹亞洲日」主題活動，一大亮點便是推出亞州各國風味期間限定美食，包含「台灣熱狗堡」、「徐若熙的滷肉飯」、「徐若熙的雞肉飯」與「徐若熙的古早味蛋糕」，不過食物圖片與並非台灣人印象中模樣，因此引發大批網友討論；此外，這些以徐若熙為名美食是本周末三連戰期間限定，不過，徐若熙目前仍未回一軍消息。

軟銀推期間限定台灣美食，包括「台灣熱狗堡」(左上)、「徐若熙投手滷肉飯」(右上)、「徐若熙投手雞肉飯」(左下)與「徐若熙的古早味蛋糕」(右下)。 圖取自軟銀鷹官網
軟銀推期間限定台灣美食，包括「台灣熱狗堡」(左上)、「徐若熙投手滷肉飯」(右上)、「徐若熙投手雞肉飯」(左下)與「徐若熙的古早味蛋糕」(右下)。 圖取自軟銀鷹官網

根據軟銀鷹官網，本次亞洲日共推出四樣台灣風味美食，只不過「台灣熱狗堡」是在刈包中加入台式香腸，並撒上花生粉與香菜；「徐若熙的滷肉飯」是以滷肉塊取代肉燥；「徐若熙的雞肉飯」則鋪上雞肉絲與生菜；「徐若熙的古早味蛋糕」裡面加入大量鮮奶油，並夾入草莓等水果。

四款「台灣料理」也引發網友熱烈討論，紛紛譴責台灣美食遭魔改，直呼：「刈包請夾五花肉」、「那是滷肉+飯不是滷肉飯」、「古早味蛋糕就是要單吃啊」，也有不少人開玩笑表示：「請不要惹台灣人生氣」、「這就是義大利人看鳳梨披薩的心情」。

「軟銀鷹亞洲日」將在5月22日至5月24日於福岡巨蛋展開，軟銀將在主場交手日本火腿，除特色美食外，軟銀也同時推出台灣與韓國風格的主題商品，同樣會在亞洲日期間限定販售，不過台灣投手徐若熙目前仍在二軍調整，不確定能否在主題日登板投球。

軟銀台灣投手徐若熙。 本報資料照片
軟銀台灣投手徐若熙。 本報資料照片

另外，效力樂天金鷲的台灣投手宋家豪，今天遭球團抹消登錄，這也代表目前仍在日職一軍的台灣選手僅剩西武林安可一人。

日本職棒 軟銀 徐若熙 日本火腿

相關新聞

日職／軟銀推徐若熙台灣限定料理 「刈包」竟變「台灣熱狗堡」引台網友熱議

福岡軟銀鷹將於5月22日至24日舉辦「亞洲日」，推出四款台灣風味美食，但因料理圖片與台灣人印象不符，引發網友熱議和譴責。儘管還有限量主題商品，但徐若熙可能無法參與投球。

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

統一獅啦啦隊女孩瑟七近日發布比基尼背部照，卻驚見全身超過10處蚊子叮咬痕跡，特別是腰部成為「重災區」。此貼文引發粉絲熱烈關心與留言。

棒球／原棒協替花蓮小將做災後心理重建 「原棒協F3」帥氣成軍做公益

台灣原住民族棒球運動發展協會（原棒協）與Fantimate電商平台攜手發起「回家得分｜The Future Starts Now」公益計畫，18日在花蓮舉辦捐贈儀式，原棒協理事長林智勝親自出席，與理事王躍霖、榮譽創始會員劉義傳等球星前輩齊聚一堂，親自為花蓮水源國小、光復國中及光復國小等受贈球隊送上資源。

日職／戶鄉翔征大復活奪勝投！坦言會看酸民言論 菅野一句話放心裡

讀賣巨人隊前王牌投手戶鄉翔征終於復活，昨天面對央聯龍頭養樂多隊，主投7局只被敲5安打0失分，幫助巨人2：0完封勝，相隔244天再度拿下一軍先發勝投。

中職／自製妨礙守備仍中「滿壘計」沒差 龍隊完封雄鷹推進4連勝

0：0的投手戰，味全龍隊在第八局找到突破口，李凱威的二壘打一棒掃回兩分打點，幫助龍隊以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，推進4連勝。

王貞治盃青棒／林鈞瑋雙響砲 桃園搶勝晉4強

王貞治青棒賽敗部冠軍戰桃園市隊今天與嘉義縣隊交手，桃園市隊打線發揮、局局得分，團隊敲出18支安打，林鈞瑋單場雙響砲，助隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。