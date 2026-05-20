日職／軟銀推徐若熙台灣限定料理 「刈包」竟變「台灣熱狗堡」引台網友熱議

日職福岡軟銀鷹將在5月22日至5月24日對抗日本火腿隊，在主場舉辦「軟銀鷹亞洲日」主題活動，一大亮點便是推出亞州各國風味期間限定美食，包含「台灣熱狗堡」、「徐若熙的滷肉飯」、「徐若熙的雞肉飯」與「徐若熙的古早味蛋糕」，不過食物圖片與並非台灣人印象中模樣，因此引發大批網友討論；此外，這些以徐若熙為名美食是本周末三連戰期間限定，不過，徐若熙目前仍未回一軍消息。

軟銀推期間限定台灣美食，包括「台灣熱狗堡」(左上)、「徐若熙投手滷肉飯」(右上)、「徐若熙投手雞肉飯」(左下)與「徐若熙的古早味蛋糕」(右下)。 圖取自軟銀鷹官網

根據軟銀鷹官網，本次亞洲日共推出四樣台灣風味美食，只不過「台灣熱狗堡」是在刈包中加入台式香腸，並撒上花生粉與香菜；「徐若熙的滷肉飯」是以滷肉塊取代肉燥；「徐若熙的雞肉飯」則鋪上雞肉絲與生菜；「徐若熙的古早味蛋糕」裡面加入大量鮮奶油，並夾入草莓等水果。

四款「台灣料理」也引發網友熱烈討論，紛紛譴責台灣美食遭魔改，直呼：「刈包請夾五花肉」、「那是滷肉+飯不是滷肉飯」、「古早味蛋糕就是要單吃啊」，也有不少人開玩笑表示：「請不要惹台灣人生氣」、「這就是義大利人看鳳梨披薩的心情」。

「軟銀鷹亞洲日」將在5月22日至5月24日於福岡巨蛋展開，軟銀將在主場交手日本火腿，除特色美食外，軟銀也同時推出台灣與韓國風格的主題商品，同樣會在亞洲日期間限定販售，不過台灣投手徐若熙目前仍在二軍調整，不確定能否在主題日登板投球。

軟銀台灣投手徐若熙。 本報資料照片

另外，效力樂天金鷲的台灣投手宋家豪，今天遭球團抹消登錄，這也代表目前仍在日職一軍的台灣選手僅剩西武林安可一人。