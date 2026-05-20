全障運／北市林延栓聯手花甲隊友楊孟璋 勇奪保齡球肢障雙人賽金牌

2026年全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。談起打保齡球的好處，2人異口同聲表示，身障者有時會因身體不方便而有些害羞，甚至把自己封閉起來，一起打保齡球可以運動，又可以放開身心，打完球還可以出外一起吃飯玩樂，對健康很有幫助。

2026年全國身心障礙國民運動會保齡球賽事，今天率先登場的肢障雙人賽B組，代表台北市的林延栓和楊孟璋延續在TPB9個人賽的精采表現，以6局2242分擊敗眾家好手，從上屆銀牌成績晉升為金牌。

林延栓與楊孟璋在TPB9個人賽分別拿下金牌與銅牌，今天從對手變成隊友，兩人延續火熱手感，先是楊孟璋開局226分先聲奪人，再有林延栓拉尾盤，在第5與第6局都打出超過200分佳績，也順利拿下金牌。

「賽前有特別增加一起訓練的時間，增加團隊合作的默契。」儘管雙人賽也是各自發揮，林延栓強調，比賽中互相鼓勵，隊友打不好的時候適時提醒，都是雙人賽一起訓練的重要性，他說，「拿下金牌當然很開心，代表我們的努力有成果。」

林延栓與楊孟璋合作10餘年，當初林延栓會投入保齡球運動，是因楊孟璋慧眼識英雄，林延栓說，「一開始就是跟著公司主管一起打球，想說也是運動，還在玩的時候，楊大哥已經是選手了，他看我也是身障者，就邀請我一起訓練，參加比賽一直進步。」

兩人的隊友情誼，也展現在整個台北市代表隊，楊孟璋表示，互相鼓勵不只是一起比賽，有時候其他組別的隊友在比賽，也會看比賽情況並提醒，協助隊友一起打出好成績。

「保齡球，就是保住年齡。」楊孟璋已經超過60歲，卻依舊充滿活力，他笑說，這就是打保齡球的好處，也會繼續鼓勵有興趣的身障朋友參與保齡球，一起健康。

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供