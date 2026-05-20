棒球／原棒協替花蓮小將做災後心理重建 「原棒協F3」帥氣成軍做公益

台灣原住民族棒球運動發展協會（原棒協）與Fantimate電商平台攜手發起「回家得分｜The Future Starts Now」公益計畫，18日在花蓮舉辦捐贈儀式，原棒協理事長林智勝親自出席，與理事王躍霖、榮譽創始會員劉義傳等球星前輩齊聚一堂，親自為花蓮水源國小、光復國中及光復國小等受贈球隊送上資源。

去年花蓮地區遭受強風豪雨無情侵襲，導致偏鄉基層球隊的器材與紅土嚴重受損。這次的捐贈計畫不僅要為小球員換上客製化專業球衣與升級球具，也盼為孩子們「穿上榮譽」、重拾自信，並且替偏鄉孩子進行「災後心理重建」，導入專業的心理課程，今年預計將陪伴、輔導約400位偏鄉棒球小將。

原棒協理事長林智勝親自出席捐贈儀式。圖／原棒協提供

林智勝職棒生涯中歷經無數高低潮，他也以自身經驗分享：「技術可以讓你成為好選手，但心態才能決定你能走多遠。」他深知心理素質是在失敗與質疑聲中慢慢累積的，因此原棒協特別透過「林智勝公益高爾夫球名人賽」所募得的善款，邀請專業運動心理團隊進駐，化身小球員們的「心靈捕手」，課程將教導孩子們關係建立、應對壓力與建立自信，目標不只是培養會打球的孩子，更是要培養出擁有面對人生強大韌性的孩子。

原棒協日前還驚喜宣布成立「原棒協F3」，身為「F1」的林智勝不僅球技了得，更擁有一副具備專業水準的好歌喉，與兩位副理事長王勝偉、陳鏞基帥氣合體。面對外界熱烈敲碗是否會錄製公益單曲來籌款，林智勝大方回應，未來完全不排斥用音樂來做公益，因為音樂和文化往往更能打動人心。

原棒協理事王躍霖代表替花蓮少棒球員送上資源。圖／原棒協提供

林智勝透露，原住民族本身就相當重視文化與情感傳承，若未來有機會與兩位副理事長，甚至是更多原棒協的球星合作，用音樂去傳遞偏鄉孩子的故事與原住民文化的力量，將會是一件極具意義的事。他也感性地強調，希望大眾關注的不只是「原棒協F3」的娛樂話題性，而是希望能透過不同方式，將更多的關注與資源真正帶回偏鄉。