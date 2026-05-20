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日職／戶鄉翔征大復活奪勝投！坦言會看酸民言論 菅野一句話放心裡

聯合新聞網／ 綜合報導
戶鄉翔征。 聯合報系資料照
戶鄉翔征。 聯合報系資料照

讀賣巨人隊前王牌投手戶鄉翔征終於復活，昨天面對央聯龍頭養樂多隊，主投7局只被敲5安打0失分，幫助巨人2：0完封勝，相隔244天再度拿下一軍先發勝投。

據日媒報導，戶鄉在受訪時回顧低潮的艱辛歲月，「最近一直沒辦法投出好的內容，這一年半艱苦日子裡，監督依然願意相信我、使用我，很高興自己回應這份期待。」

戶鄉第3局化解滿壘危機後，振臂怒吼並拍打手套宣洩情緒，他坦言，「能投出這樣的內容，讓我重新找回一些信心，感覺自己離以前的自己又更接近一點。」

2025年戶鄉擔任開幕戰投手，卻兩度被下放二軍，只留下8勝9敗，防禦率4.14戰績，今年春訓3場防禦率9.00，因此從二軍開季，最近才重返一軍。

戶鄉提到，低潮期間每次失分後，總會收到許多刺耳的網路評論與私訊，但他選擇一則一則看完。他解釋：「那代表大家對我的期待很高，這也是身為巨人球員的宿命，我早就做好心理準備，因為我一直看著菅野智之走過這些路。」

菅野智之目前效力大聯盟洛磯隊，去年12月戶鄉和菅野拍攝釣魚節目時重逢，戶鄉回憶：「當時聊到忘記錄影，整整談了兩個小時。」菅野當時對他說的一句話，深深留在心裡：「你現在經歷的痛苦，還沒到我承受過的程度。」

戶鄉翔征 讀賣巨人 菅野智之

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