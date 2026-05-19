中職／自製妨礙守備仍中「滿壘計」沒差 龍隊完封雄鷹推進4連勝

0：0的投手戰，味全龍隊在第八局找到突破口，李凱威的二壘打一棒掃回兩分打點，幫助龍隊以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，推進4連勝。

雙方先發投手都有不俗內容，龍隊洋投蔣銲先發6.2局共用110球，被敲6安打、無失分，送出9次三振，無關勝敗收場；雄鷹黃子鵬投7.2局被敲8安打、失2分，優質先發悲情承擔敗投。

黃子鵬一開賽就遇到危機，劉俊緯、劉基鴻先後敲安，朱育賢打向左邊方向，三壘手曾昱磬接球後傳二壘，原先判決劉基鴻出局，龍隊挑戰後改判安全上壘，李凱威在一出局、滿壘時打到游擊方向，眼看將形成雙殺，劉基鴻用腳碰球自製妨礙守備，讓龍隊仍有兩出局、滿壘嗆司，但張政禹擊出中外野飛球遭到接殺，龍隊空手而歸。

黃子鵬接下來進入省球模式，一路投到7局結束控制在87球，第八局、兩出局後被朱育賢、劉基鴻敲安退場，韋宏亮接手隨即被李凱威敲出二壘打清空壘包，成為戰線分水嶺。

其實雄鷹此役在八局上有機會先破蛋，龍隊首任後援投手呂偉晟該局先對陳文杰投出保送，面對魔鷹因失誤造成上壘，將一出局、一三壘有人交到林子昱手中，而他先K掉王柏融，再讓曾昱磬打向界外區遭到接殺，強勢化解失分危機，龍隊隨即在八局下取得超前，第九局推出林凱威關門成功。

味全龍隊洋投蔣銲先發6.2局無失分。圖／味全龍隊提供