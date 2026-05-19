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王貞治盃青棒／林鈞瑋雙響砲 桃園搶勝晉4強

中央社／ 台北19日電
115年大甲媽祖盃王貞治全國青棒錦標賽19日敗部冠軍戰，桃園市隊林鈞瑋（圖）單場雙響砲、貢獻3分打點，助隊以14比0、5局擊敗嘉義縣隊，晉級4強。（中華民國棒球協會提供）中央社
115年大甲媽祖盃王貞治全國青棒錦標賽19日敗部冠軍戰，桃園市隊林鈞瑋（圖）單場雙響砲、貢獻3分打點，助隊以14比0、5局擊敗嘉義縣隊，晉級4強。（中華民國棒球協會提供）中央社

王貞治青棒賽敗部冠軍戰桃園市隊今天與嘉義縣隊交手，桃園市隊打線發揮、局局得分，團隊敲出18支安打，林鈞瑋單場雙響砲，助隊以14比0、5局搶勝，晉級4強。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽敗部冠軍戰桃園市隊與嘉義縣隊交手，桃園市隊開賽就有大局，靠著單局7支安打，包括4支長打，林鈞瑋敲出2分砲，開賽一口氣打了10人次，攻下5分大局。

桃園市隊2局上曾俊堯、鄭育丞都有安打，1人出局後林毅庭高飛犧牲打送回第6分，3局上靠著觸身球保送、內野安打、犧牲觸擊、滾地球添分，曾俊堯二壘打送回分數，鄭育丞也敲出帶有打點的安打。

桃園市隊4局上再起攻勢，靠保送、安打、觸身球保送、暴投先跑回1分，鄭育丞二壘打、一棒送回2分，邱文佑補上安打，送回團隊第13分；5局上林鈞瑋再開轟，陽春砲添分，今天單場雙響砲、貢獻3分打點。

桃園市隊先發投手宋書桓投3局被敲出3支安打，投出3次三振、無失分，胡冠威、吳丞顥各投1局，3任投手聯手，沒讓對手拿下分數，宋書桓為勝投。

桃園市隊晉級4強，明天將與彰化縣隊交手，台東縣隊今天與台南市隊鏖戰13局搶勝，明天4強將與新北市隊交手。

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