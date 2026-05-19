王貞治盃青棒／許庭愷超前轟 台東苦戰13局搶勝晉4強

王貞治盃青棒賽敗部冠軍戰台東縣隊與台南市隊今天鏖戰13局，比賽歷時4小時22分鐘，台東縣13局上許庭愷超前轟，李尹恩後援3.2局穩守，助隊以7比6搶勝、晉級4強。

115年大甲媽祖盃王貞治全國青棒錦標賽今天敗部冠軍戰，台東縣隊與台南市隊交手，台南市隊1局下靠著陳品皓安打先馳得點，2局下曾翊瑋開轟、陽春砲幫助球隊取得2比0領先。

台東縣隊3局上黃靖哲陽春砲追回1分，4局上靠著林宗賓安打、盜壘、林顗勳安打推進，廖源霖高飛犧牲打送回追平分，李彥霆二壘打幫助球隊超前比數，再靠著安打跑回團隊第4分。

台南市隊6局下抓準投手控球有狀況，接連2次觸身球保送，再靠著安打、投手犯規、滾地球搶分，攻下2分扳平比數。

兩隊正規7局打完4比4僵持不下，王貞治盃延長賽沒有採突破僵局制，兩隊8到11局都沒有拿下分數，12局兩隊各拿2分，13局上台東縣隊許庭愷開轟，陽春砲幫助球隊超前比數，13局下李尹恩後援穩守，讓台南市隊打者3上3下，沒有失掉分數，替球隊守住勝利，也振奮吶喊。

台東縣隊投手李尹恩今天後援投3.2局僅被敲出2支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉2分，幫助球隊守住勝利，也拿下勝投。