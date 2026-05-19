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中職／兄弟連兩場推土投初先發 奇兵游竣宥迎戰最貧困火力球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟明天推出奇兵先發出戰樂天桃猿。 中央社
中信兄弟明天推出奇兵先發出戰樂天桃猿。 中央社

今年戰情最低迷的兩隊中信兄弟、樂天桃猿隊，明天正面過招，兄弟先發投手亮牌有奇兵，將由2024年選秀第九輪指名的左投游竣宥先發，一軍生涯僅在去年留下1場後援出賽，明天將是他的一軍初先發，將碰上聯盟最貧困火力球隊。

游竣宥本季在二軍出賽6場，包括3場先發、3場後援，最近一場出賽為5月13日面對味全龍隊二軍先發6局僅被敲3安打、無失分，將在明天首度於一軍賽場先發。

值得注意的是，兄弟前一戰在17日面對統一獅隊派出伍立辰，明天再推游竣宥，連兩戰都啟用本土投手初先發。

對手猿隊目前正處於4連敗低潮，上周5戰合計只拿7分，從第29場起的總得分一路走在破紀錄道路上，前29場75分、前30場77分、前31場78分、前32場79分、前33場79分，全數破聯盟最少得分紀錄，而前34場最低得分紀錄來自2022年富邦悍將隊92分。

中職 中信 中信兄弟

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