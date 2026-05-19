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中職／桃猿簽回左投邱緯綸 觀察控球與球質皆提升

中央社／ 記者謝靜雯台北19日電
中職樂天桃猿隊今天宣布簽回左投手邱緯綸。圖／樂天桃猿提供
中職樂天桃猿隊今天宣布簽回左投手邱緯綸。圖／樂天桃猿提供

中職樂天桃猿隊今天宣布簽回左投手邱緯綸，球團表示，觀察邱緯綸這段時間在業餘賽場表現有顯著的進化，控球與球質都提升，期待他為桃猿注入新戰力。

21歲左投邱緯綸為2022年桃猿隊第4輪選進球員，但在一軍沒有留下出賽紀錄，2024年季後沒被放在球團契約保留球員名單中，離開職棒後轉戰業餘社會隊台北興富發隊。

邱緯綸今年在全國成棒甲組春季聯賽中投出好表現，重新獲得職棒球隊合約。桃猿隊今天宣布簽回邱緯綸，球團表示，這段期間沒有停止對邱緯綸的觀察，發現邱緯綸在業餘賽場展現顯著的進化，投球內容更成熟，控球與球質都較過往明顯提升。

桃猿球團表示，基於厚植投手深度考量，決定將邱緯綸簽回，期待邱緯綸能將這份進步帶回職棒舞台，為桃猿隊注入新戰力。

邱緯綸生涯在中職二軍出賽累積21場、都是後援，投12.1局失掉14分（12分責失分），有2次中繼成功，防禦率8.76。

中職 樂天桃猿 桃猿

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