中職／不只盜本壘還要盜錢包 味全龍推張政禹紀念商品

味全龍隊張政禹於5月17日對戰樂天桃猿賽事中成功盜本壘，中華職棒時隔21年再度出現歷史級畫面，寫下聯盟史上第5次純盜本壘成功紀錄，同時也是味全龍隊史首例，味全龍球團推出「宇宙無敵．本壘強襲」系列紀念商品，紀念歷史性一刻。

這一球，不只是速度與膽識的展現，更是一瞬間改寫比賽氣氛與球場記憶的經典時刻。為紀念這歷史性的一刻，味全龍特別推出「宇宙無敵．本壘強襲」系列紀念商品，邀請所有球迷一起將這榮耀收藏回家。

本次系列商品以張政禹盜本壘瞬間為核心概念，融合熱血漫畫風格與強襲視覺設計，重現當下震撼全場的速度感與爆發力，推出多款極具收藏價值的限定商品，其中「紀念搖頭公仔」更以張政禹撲壘姿態為設計主題，重現這里程碑，極具收藏意義。商品公布後也引發球迷熱議，網友更笑稱：「政禹除了盜本壘，連錢包也一起盜走啦！」

從試探離壘，到抓準時機直衝本壘，張政禹用膽識與判斷力完成了這次不可思議的強襲。這不只是一次得分，更是一撲足以被寫進龍隊歷史的經典瞬間。味全龍希望透過本次「宇宙無敵．本壘強襲」系列商品，讓所有球迷再次回味那個讓全場沸騰的時刻，也將這份感動與榮耀，化作最值得珍藏的回憶。

宇宙無敵．本壘強襲系列紀念商品：

紀念短T｜售價 NT$980

紀念毛巾｜售價 NT$400

紀念球｜售價 NT$300

紀念色紙板｜售價 NT$200

紀念搖頭公仔｜售價 NT$1,680

預購資訊：預購時間為5月19日18:00至5月22日18:00於味全龍線上商城(https://reurl.cc/K2R7vR) 限時72小時預購。

出貨時間：系列商品8月3日起陸續出貨；紀念搖頭公仔10月15日起陸續出貨。