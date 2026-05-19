中職／起亞虎啦啦隊再次助陣悍將「攻蛋」 與Fubon Angels連跳3天

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將「G!POP流行音樂節」即將於5月底在台北大巨蛋登場，KIA TIGERS CHEERLEADER將連續3年來台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將「G!POP流行音樂節」即將於5月底在台北大巨蛋登場，KIA TIGERS CHEERLEADER將連續3年來台。圖／富邦悍將隊提供

熱情支持棒球的緯創集團在今年攜手富邦悍將舉辦「緯創資通G!POP流行音樂節」，即將於5月底在台北大巨蛋登場，本屆以「韓流音浪」為主軸，結合熱血棒球與頂級音樂表演，打造一場視覺與聽覺的感官盛典。除了已揭曉邀請韓國人氣樂團與實力歌姬演出之外，球團今天再公布，KIA TIGERS CHEERLEADER將連續3年來台。

從2024年起受邀來台，KIA TIGERS CHEERLEADER今年受悍將邀請將再度來到台灣，這次應援天數再加碼，從5月29日（五）就加入應援、30日(六)、31日（日）一連三天要在應援舞台上展現熱情及活力，與Fubon Angels一同帶領悍將家人們應援，本次將由大家熟悉的劉世理帶領啦啦隊成員崔誌元、金譽鴛、申恵齢、李恩惠、林綵彬共6位啦啦隊女孩，除了和Fubon Angels帶來開場演出之外，還有局間限定舞蹈等精彩表演。

閃耀炫光感直接拉滿，Y2K潮流感登場，在5月30日、31日購買B1中央熱力區（112至114區前20排）門票的球迷，比賽當日憑票即可至116區後方官方服務台兌換「悍將炫藍提袋」一份，閃耀炫光材質絕對是球場最吸睛的穿搭單品，每人每票限領取一份、不可代領、不可跨日領取。

為了回饋進場支持的球迷，豐富多樣的贈品準備給悍將家人們，主題日兩天進場即可獲得限定「GUARDIANS 應援手燈」，分別為30日「熱情粉」與31日「熱血藍」兩款，讓大巨蛋化為閃耀的星海。此外，29日進場可領取「吃果籽吸凍（冬檸果Q、金檸果Q）」。30日 與 31 日則有「OCEAN BOMB」系列飲品，共有「椰果紅茶、乳酸飲料、風味氣泡水」等三種口味（數量有限，口味隨機發送，發完為止），為炎熱的夏日觀賽時光帶來清涼。

同時球團也在悍將 APP 推出限時任務，包括富邦證券「富寶守護您 投資不受騙」防詐知識挑戰及「G！POP 詞曲萬事通」流行音樂測驗，挑戰成功即可獲得點數獎勵。

富邦悍將「G!POP流行音樂節」即將於5月底在台北大巨蛋登場，球團公布進場贈品。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將「G!POP流行音樂節」即將於5月底在台北大巨蛋登場，球團公布進場贈品。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將「G!POP流行音樂節」即將於5月底在台北大巨蛋登場，球團公布進場贈品。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將「G!POP流行音樂節」即將於5月底在台北大巨蛋登場，球團公布進場贈品。圖／富邦悍將隊提供

中職 啦啦隊 富邦悍將

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