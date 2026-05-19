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中職／韋宏亮調整心態解封曲球 回一軍中繼奪生涯首勝

中央社／ 記者謝靜雯台北19日電
台鋼雄鷹隊投手韋宏亮。聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊投手韋宏亮。聯合報系資料照

今年開季表現不如預期的中職台鋼雄鷹隊投手韋宏亮下二軍調整後，17日回一軍中繼，奪中職生涯一軍首勝。韋宏亮說，有調整心態設法靜下來，也把先前「封印」的曲球再拿出來投。

雄鷹去年選秀狀元韋宏亮加入職棒後馬上在一軍出賽，14場後援出賽，投12.1局掉3分責失分，拿下8次中繼成功，防禦率2.19，有不錯表現，但今年開季表現不如預期，開季前5場出賽防禦率達13.50，4月11日下二軍。

韋宏亮二軍調整到5月17日回一軍，瘦約4公斤、身形變輕盈，當天回一軍首場出賽，對富邦悍將隊中繼投1.2局，沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，最快球速150公里，拿下中華職業棒球大聯盟一軍生涯首勝。

韋宏亮告訴中央社記者，開季狀況不穩，很大部分與心態有關、太急躁，下二軍調整先想辦法靜下來、改變心態，透過有經驗的學長引導，嘗試調整配球，讓配球不要太單調。

技術層面，韋宏亮說，感覺開季變化球有點太早變化，會讓打者看得較清楚、易掌握，些微調整變化球握法，提升直球均速和極速，還把先前由於受傷暫時「封印」的曲球再加入武器庫、豐富配球。

韋宏亮 台鋼 台鋼雄鷹

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