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全障運最動人一幕！肢障教練王成展指導視障選手「保齡球全倒」

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
全障運保齡球賽今天在新北中和的新喬福球館點燃戰火，參賽選手們奮力競逐要拚出佳績。記者潘俊宏／攝影
全障運保齡球賽今天在新北中和的新喬福球館點燃戰火，參賽選手們奮力競逐要拚出佳績。記者潘俊宏／攝影

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天在新北點燃戰火，視障者用身體感覺賽道，最感人一幕是，肢障教練王成展指導視障選手，王成展說，每個人都應享有運動平權，追求平權不應該是夢，而是社會共識。

全障運本月23日至26日舉行，保齡球、射擊2個種類昨提前開賽，來自各縣市好手齊聚切磋。

「哇！全倒！」在新北中和的新喬福保齡球場上擊球聲、驚呼聲此起彼落，緊繃氣氛帶點溫馨歡樂。

42歲視障選手翁仁志雙眼視力0.05，接觸保齡球逾15年，他教練王成展是小兒麻痺患者，從站著打退化到要坐著打，肢障者指導視障者，兩人默契十足。

王成展也指導全盲者，球道左邊設有「導盲桿（輔助導軌）」來確認站位與投擲方向，搭配觸覺定位與教練口頭引導，透過肌肉記憶與聽覺反饋，全盲者也能享受擊球樂趣，甚至精準打出全倒。王成展不諱言，指導全盲者難度高，走步、出手要做到身體不能歪掉，選手、教練之間要有信任感，才能挺過種種考驗。

58歲王成展是教練也是選手，他患有小兒麻痺，接觸保齡球40年，從站著打退化到要坐在輪椅上擊球，身體障礙對他來說是微不足道的缺陷。他說，看到愈來愈多人加入運動行列，獲得自我實現滿足，是當教練最大成就感。

王成展觀察，台灣早期保齡球館密度高，如今各地球館家數少，練習成本提高，部分球場較老舊，無障礙設施難全面到位，球道周邊會有階梯等障礙，「視茫茫有時比全盲風險更高」。

首日賽事就有精彩戲碼，視障保齡球男子B2個人賽由代表北市的柯茗碩與來自花蓮的黃賢文展開激烈競爭，兩人去年一同在ＩＢＦ世界帕拉保齡球錦標賽攜手拿下雙人賽金牌，柯茗碩技高一籌，最終以總分1032分拿下金牌，完成個人賽三連霸。

全障運視障保齡球賽事依障礙程度分三級，B2屬中度視障，參賽選手基本上看不到球瓶位置，全憑平時努力練習留下身體記憶，柯茗碩說，因為看不到球瓶，必須將動作做好，比賽過程一度因疲憊導致動作走樣，多虧隊友提醒，才讓他找回應有實力。

肢障組個人賽也很熱血，64歲薛秀霞代表台南征戰，第一局表現不佳，立刻改變打法收到出色效果，最終以6局972分拿下金牌，也是她生涯第一面全障運保齡球個人賽金牌。

全障運保齡球賽事登場，台北市李芝蘊奪得視障保齡球女子個人賽冠軍。記者潘俊宏／攝影
全障運保齡球賽事登場，台北市李芝蘊奪得視障保齡球女子個人賽冠軍。記者潘俊宏／攝影

全障運保齡球賽登場，來自台南的薛秀霞（中）臨機應變首度拿下全障運保齡球個人金牌。記者潘俊宏／攝影
全障運保齡球賽登場，來自台南的薛秀霞（中）臨機應變首度拿下全障運保齡球個人金牌。記者潘俊宏／攝影

全障運保齡球賽登場，資深好手新北林文慶患小兒麻痺，他一度因為受傷暫停練習，今天仍盡力尋求衛冕。記者潘俊宏／攝影
全障運保齡球賽登場，資深好手新北林文慶患小兒麻痺，他一度因為受傷暫停練習，今天仍盡力尋求衛冕。記者潘俊宏／攝影

全障運保齡球賽登場，資深好手新北林文慶患小兒麻痺，他一度因為受傷暫停練習，今天仍盡力尋求衛冕。記者潘俊宏／攝影
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