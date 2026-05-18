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影／洋基女孩啦啦隊成軍首年登上MLB 受邀在520台灣日演出
台灣男子職業籃球聯盟PLG洋基工程專屬啦啦隊洋基女孩（YoungKey Girls）成軍首年即迎來重磅里程碑，受美國職棒大聯盟（MLB）邀請，將於5月20日在洛杉磯天使隊主場的年度盛事「台灣日」演出。韓國籍隊長睦那京從韓國出發，6名成員則是今晚由桃機出發赴美。
洋基女孩6名我國籍隊員芮妮、飛飛、小雲、一暄、璇璇、Ann今天搭乘華航班機前往美國。一瑄在機場受訪時表示，很開心能在成軍第一年就受到MLB邀請，前往洛杉磯天使隊主場演出，非常期待以洋基女孩的身分在台灣日跟大家見面。
芮妮則說，會將最道地的台式應援帶到美國，也很期待在海外見到洋基女孩的粉絲。璇璇透露，這次到大聯盟表演的舞蹈，是以平常表演的舞蹈為基礎，再加上台灣原住民舞蹈元素，希望大家能更認識台灣的文化，也希望結合洋基女孩的特色，讓大家更認識洋基女孩這個團體。
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