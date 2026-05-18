快訊

爆料公股銀行幫林飛帆「喬」貸款被訴 王鴻薇：吹哨者檢舉的

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／洋基女孩啦啦隊成軍首年登上MLB　受邀在520台灣日演出

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
洋基女孩成員出發前在機場自拍。記者黃仲明／攝影
洋基女孩成員出發前在機場自拍。記者黃仲明／攝影

台灣男子職業籃球聯盟PLG洋基工程專屬啦啦隊洋基女孩（YoungKey Girls）成軍首年即迎來重磅里程碑，受美國職棒大聯盟（MLB）邀請，將於5月20日在洛杉磯天使隊主場的年度盛事「台灣日」演出。韓國籍隊長睦那京從韓國出發，6名成員則是今晚由桃機出發赴美。

洋基女孩6名我國籍隊員芮妮、飛飛、小雲、一暄、璇璇、Ann今天搭乘華航班機前往美國。一瑄在機場受訪時表示，很開心能在成軍第一年就受到MLB邀請，前往洛杉磯天使隊主場演出，非常期待以洋基女孩的身分在台灣日跟大家見面。

芮妮則說，會將最道地的台式應援帶到美國，也很期待在海外見到洋基女孩的粉絲。璇璇透露，這次到大聯盟表演的舞蹈，是以平常表演的舞蹈為基礎，再加上台灣原住民舞蹈元素，希望大家能更認識台灣的文化，也希望結合洋基女孩的特色，讓大家更認識洋基女孩這個團體。

洋基女孩6名我國籍隊員Ann、璇璇、芮妮、飛飛、一暄、小雲今天搭乘華航班機前往美國，將在美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊主場的「台灣日」演出。記者黃仲明／攝影
洋基女孩6名我國籍隊員Ann、璇璇、芮妮、飛飛、一暄、小雲今天搭乘華航班機前往美國，將在美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊主場的「台灣日」演出。記者黃仲明／攝影

洋基女孩啦啦隊今天往美國，將在美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊主場的「台灣日」演出。記者黃仲明／攝影
洋基女孩啦啦隊今天往美國，將在美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊主場的「台灣日」演出。記者黃仲明／攝影

洋基女孩成員今天出發赴美，六名成員自左起分別是Ann、璇璇、芮妮、飛飛、一暄、小雲。記者黃仲明／攝影
洋基女孩成員今天出發赴美，六名成員自左起分別是Ann、璇璇、芮妮、飛飛、一暄、小雲。記者黃仲明／攝影

洋基 睦那京 洛杉磯

延伸閱讀

MLB／忍「痛」砲轟前東家洋基！索托250轟之夜卻成里程「悲」

MLB／洋基少主「地鐵大戰」6.2局9K！奇森姆讚嘆：每一場都宰制對手

MLB／村上宗隆首演雙響砲！新人年17轟超越松井 瞄準大谷翔平紀錄

年度必訪！日本最大 Cos 專場 acosta!台北登場，原汁原味重現二次元祭典

相關新聞

中職／童堉誠生涯前8戰8打點隊史本土第4人 聯盟本土紀錄是李宗賢

富邦悍將隊新人童堉誠轉正、升上一軍後打出驚奇，8場比賽全數敲安，且累積8分打點，他是隊史第4位本土選手前8戰就有8分以上打點，李宗賢的前8戰11分打點為隊史紀錄，同時也是聯盟史上本土選手紀錄。

中職／陳仕朋28歲達陣800局史上第3年輕 土投只輸神獸潘威倫

富邦悍將隊左投陳仕朋本季第二場先發，內容依然動盪，今天面對台鋼雄鷹隊投2.2局被敲6安打、失5分，此役跨過生涯800局里程碑，以28歲239天之齡達陣，排名史上第三年輕、本土第二年輕。

全障運最動人一幕！肢障教練王成展指導視障選手「保齡球全倒」

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天在新北點燃戰火，視障者用身體感覺賽道，最感人一幕是，肢障教練王成展指導視障選手，王成展說，每個人都應享有運動平權，追求平權不應該是夢，而是社會共識。

中職／味全龍花蓮主場洋投蔣銲先發 雄鷹黃子鵬應戰

中華職棒例行賽明天移師花蓮舉行，由味全龍隊主場迎台鋼雄鷹隊，龍隊派出洋投蔣銲先發，力拚延續勝場，雄鷹隊派出本土低肩側投手...

亞運／李洋關心亞運棒球培訓藍白賽 王政浩後援拿投手MVP

亞運棒球項目培訓隊藍白對抗賽第3戰，白隊投手王政浩後援投3局無失分、拿下投手MVP，吳松勳1安2打點、為打者MVP；運動...

棒球／華南金控盃5月底開打 爭U12、U15國家隊組訓權

115年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽即將登場，少棒賽事於5月23日至5月31日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場舉行，青少棒賽事將於5月29日至6月7日在新北市三重棒球場及桃園市立平鎮棒球場舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。