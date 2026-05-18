中職／味全龍花蓮主場洋投蔣銲先發 雄鷹黃子鵬應戰

中華職棒例行賽明天移師花蓮舉行，由味全龍隊主場迎台鋼雄鷹隊，龍隊派出洋投蔣銲先發，力拚延續勝場，雄鷹隊派出本土低肩側投手黃子鵬應戰。

中華職棒本季首場花蓮賽事將於明天登場，味全龍在花蓮縣立棒球場與雄鷹隊打2連戰，龍隊近期3連勝、目前戰績居上半季排名第1，領先排名第2的富邦悍將2場勝差。

龍隊明天派出洋投蔣銲（John Gant）先發，這也是蔣銲首度在花蓮棒球場登板，並是生涯首度對戰雄鷹隊。

蔣銲前一場出賽為13日對統一7-ELEVEn獅隊，投6局失2分責失分，優質先發吞下敗投，目前本季5場先發出賽戰績2勝1敗，防禦率1.82。

雄鷹隊派出本土低肩側投手黃子鵬先發，黃子鵬前一場先發為13日對樂天桃園，7局失3分優質先發吞下敗投。

黃子鵬本季與龍隊有1次交手紀錄，為4月5日先發8局失1分，優質先發無關勝敗，目前為止本季一軍累積7場出賽，戰績2勝2敗，防禦率3.06。

黃子鵬生涯在花蓮棒球場出賽過4場（3場先發），總計投13.2局失掉9分（6分責失分），戰績2敗、沒有勝績，防禦率3.95，前一次在花蓮出賽是2024年8月2日效力樂天桃猿隊時期、對手也是龍隊，明天要挑戰個人在花蓮棒球場的首勝。