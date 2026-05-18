棒球／華南金控盃5月底開打 爭U12、U15國家隊組訓權

115年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽即將登場，少棒賽事於5月23日至5月31日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場舉行，青少棒賽事將於5月29日至6月7日在新北市三重棒球場及桃園市立平鎮棒球場舉行。

本屆賽事冠軍隊伍將取得中華隊組訓權，並遴選其他隊伍的優秀選手共同組成中華隊，分別前往中國參加2026年第12屆BFA-U12亞洲少棒錦標賽及墨西哥參加2026年第7屆WBSC-U15世界盃青少棒錦標賽。

今天舉辦賽事宣傳記者會，中華棒球協會副理事長林華韋、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、副董事長林知延、華南金控總經理蕭玉美、華南永昌證券董事長黃進明及華南產險董事長凃志佶出席，並與選手代表及教練一同為賽事揭開序幕。

陳芬蘭表示，棒球是台灣國球，每一位棒球選手都是從基層出發，需要長時間的努力，才能站上球場，但是基層培育缺少關注，也欠缺資源。為了守護孩子的棒球夢想，華南金控從20年前開始推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，透過捐贈球具、舉辦訓練營、舉辦全國少棒、青少棒比賽，以及支持國際賽事等多元方式，持續投入每一份心力，希望為台灣棒球的未來累積更多能量。

今年賽事為提供八強賽事轉播服務，轉播期間為少棒5月28日至31日及青少棒6月4日至7日，MOD用戶可透過愛爾達體育4台收看，有線電視觀眾可鎖定緯來精采台及東森電視台，網路平台則可於公視+、Hami Video、Getwin Sport YouTube及Twitch同步觀賞。