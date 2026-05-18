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亞運／李洋關心亞運棒球培訓藍白賽 王政浩後援拿投手MVP

中央社／ 台北18日電
名古屋亞運棒球項目培訓隊在高雄國家運動訓練中心安排6場藍白對抗賽，18日進行第3戰，運動部長李洋（前）到場關心培訓隊備戰狀況。中華民國棒球協會提供
名古屋亞運棒球項目培訓隊在高雄國家運動訓練中心安排6場藍白對抗賽，18日進行第3戰，運動部長李洋（前）到場關心培訓隊備戰狀況。中華民國棒球協會提供

亞運棒球項目培訓隊藍白對抗賽第3戰，白隊投手王政浩後援投3局無失分、拿下投手MVP，吳松勳1安2打點、為打者MVP；運動部長李洋今天也到場關心培訓隊備戰。

備戰2026年名古屋亞運，棒球項目40人培訓名單出爐後安排藍白對抗賽，由總教練湯登凱領軍，比賽安排在高雄國家訓練中心舉行，李洋今天也到場關心培訓隊備戰狀況。

今天第3戰白隊開賽就有攻勢，陳孝允二壘打幫助球隊先馳得點，靠著保送、林雨力敲安添分；再靠著滾地球、保送，吳松勳適時安打，一棒送回2分，取得4比0領先。

白隊3局下再抓準對方投手控球有狀況，單局5次四壞保送、暴投，1支安打都沒有就拿下2分；9局下邱郡敲出二壘打，靠著滾地球、保送、王騰玉適時安打，送回球隊第7分，終場就以7比4拿勝。

藍隊4局上靠著黃柏叡二壘打、滾地球推進、暴投追回1分，6局黃柏叡安打再追1分，楊振裕安打添分，再靠著高飛犧牲打再跑回第4分，但比賽後半段沒有多添分數吞敗。

白隊先發投手郭定泓總計投3局被敲出2支安打，投出2次三振、無失分、無關勝敗；郭子銓接替登板，中繼投3局被敲出4支安打，投出4K，失掉4分責失分。

白隊王政浩7局後援登板，投3局讓對手9上9下，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利，郭子銓拿下勝投，王政浩獲選投手MVP。

王政浩 亞運 李洋

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